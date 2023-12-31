المرصد السوري: مقتل 25 مسلحا مواليا لإيران في ضربات جوية “إسرائيلية” على شرق سوريا

القاهرة: قتل ما لا يقل عن 25 مسلحا من الموالين إيران في غارات يعتقد أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنتها على شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال المرصد- مقره لندن- في بيان صحافي الأحد، إن الضربات التي نفذت ليل الجمعة / السبت استهدفت “نقاط تابعة للميليشيات الإيرانية في المربع الأمني الإيراني ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة للميلشيات بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية – العراقية”.

وأشار المرصد إلى أن من بين القتلى 20 مقاتلا أجنبيا (أربعة من حزب الله وستة عراقيين و10 من جنسية غير سورية)، وخمسة سوريين، لافتا إلى أن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 45 مرة، منذ بدء الحرب على غزة، 17 منها استهدافات برية بقذائف صاروخية، و28 جوية.

وبحسب المرصد، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير 82 هدفا، ومقتل 77 عنصراً عسكريا، ومدنيين اثنين.

وكثيرا ما تهاجم إسرائيل مواقع في سوريا لمنع إيران من توسيع نفوذها العسكري في المنطقة بمساعدة الميليشيات.

(د ب أ)