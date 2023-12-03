المرصد: “المقاومة الإسلامية” تهاجم أكبر القواعد الأمريكية في سوريا بطائرة مسيرة

دمشق: هاجمت طائرة مسيرة أطلقتها “المقاومة الإسلامية” قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، واستهدفت منطقة المساكن في القرية الخضراء بالحقل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن الاستهداف الجديد لقاعدة حقل العمر هو الهجوم الـ 12 منذ تصعيد “المقاومة الإسلامية” لعملياتها ضد القواعد الأمريكية “انتقاما لغزة”.

واستأنفت المجموعات المدعومة من إيران في العراق وسورية هجماتها المتصاعدة على قواعد التحالف الدولي داخل الأراضي السورية، في إطار حملة الانتقام لغزة، بالتصعيد برا وجوا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر، 48 هجوما على قواعد التحالف الدولي.

(د ب أ)