المرصد: سقوط 11 قتيلا بهجوم لقوات كردية سورية على مقاتلين موالين لأنقرة

بيروت (لبنان): أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 11 شخصا، بينهم مدنيون، قتلوا الإثنين في هجمات شنتها قوة يقودها الأكراد على مواقع مقاتلين مدعومين من تركيا في شمال سوريا.

وأوضح المرصد أن مجموعات من القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تسلّلت مساء إلى نقطة عسكرية تابعة لفرقة الحمزات الموالية لأنقرة في منطقة الصالحية قرب قرية عريشة في ريف رأس العين الشرقي ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غرب الحسكة.

وقال المرصد الذي يمتلك شبكة من المصادر في سوريا “استشهدت سيدة وطفلاها ورجل وأصيبت سيدتان ورجل آخر، بتفجير مقر عسكري في قرية عريشة في ريف رأس العين تستخدمه الفصائل الموالية لتركيا لعمليات تهريب البشر إلى تركيا”.

وأضاف في بيان “قتل 7 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في التفجير ذاته، وعملية تسلل للقوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديموقراطية”.

وقُتل يوم الأحد ما لا يقل عن 15 مقاتلا سوريا مدعومين من أنقرة، بعد تسلل للقوات التي يقودها الأكراد إلى مواقعهم في شمال سوريا، وفق المرصد.

وقوات سوريا الديموقراطية هي تحالف من الفصائل الكردية والعربية المدعومة من الولايات المتحدة. وتصنّف أنقرة الوحدات الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، منظمة “إرهابية” وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود.

(أ ف ب)