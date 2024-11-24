المرصد: مقتل 15 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات مع قوات كردية بسوريا

بيروت (لبنان): قُتل ما لا يقل عن 15 مقاتلا سوريا مدعومين من أنقرة الأحد، بعد تسلل للقوات التي يقودها الأكراد إلى مواقعهم في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد الذي يمتلك شبكة من المصادر في سوريا، أن مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق البلاد، “تسللوا إلى مواقع قوات حركة التحرير والبناء الموالية لتركيا على محور الدغلباش في ريف حلب”.

وأضاف “أسفرت عملية التسلل عن مقتل 15 عنصرا وإصابة آخرين من الفصائل الموالية لتركيا”.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في شمال سوريا بأن الاشتباكات دارت قرب مدينة الباب، حيث أعلنت السلطات المحلية إغلاق المدارس الإثنين بسبب أعمال العنف.

وقوات سوريا الديموقراطية هي تحالف من الفصائل الكردية والعربية المدعومة من الولايات المتحدة. وتصنّف أنقرة الوحدات الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، منظمة “إرهابية”، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود.

وقد أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن هجوم وقع في أنقرة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن منفذيه “تسللا” من سوريا.

(أ ف ب)