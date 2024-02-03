 المرصد السوري:ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الأمريكية في كل من سوريا والعراق إلى 45  قتيلا

دمشق- لندن: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة قتلى الضربات الجوية الأمريكية الليلة الماضية في سوريا، إلى 29 من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران، وسط تزايد المخاوف من تصعيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الضحايا الضربات الأمريكية في كل من سوريا والعراق إلى 45 قتيلاً حتى الآن.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أمس الجمعة شن غارات على أكثر من 85 هدفا في دير الزور والميادين والبوكمال بسوريا والعراق، ردا على الهجوم المميت الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

وقالت الحكومة العراقية في وقت سابق اليوم السبت إن “العدوان السافر” أسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين.

كما نفت بغداد أنها نسقت مع الولايات المتحدة بشأن الضربات، وحذرت من أن الهجوم سيدفع الوضع الأمني إلى “حافة الهاوية” في العراق والمنطقة.

ودعت الرئاسة العراقية اليوم السبت، إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسات والكتل السياسية لبحث ما وصفته بـ “العدوان السافر” على السيادة العراقية، ودعت إلى اتخاذ مواقف واضحة وموحدة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل 18 عنصرا وتدمير 26 هدفا في ضربات نفذت الطائرات الأمريكية بمسافة نحو 130 كيلومترا بمحافظة دير الزور شرق سوريا .

وقال المرصد ، ومقره لندن في بيان نشره ليل الجمعة/السبت ، :”نفذت الطائرات الأمريكية جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين”.

وقال المرصد :”استهدفت خلال تلك الجولات 26 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب”.

وأشار إلى أنه “في البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري ، وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش”.

(د ب أ)