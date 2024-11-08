المركزي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مستنداً إلى تحسن سوق العمل ومتانة النمو الاقتصادي

واشنطن – وكالات: خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإجماع أعضائه أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مستنداً إلى هدوء أوضاع سوق العمل بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة.

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، خفضت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الاتحادي التي تحدد أسعار الفائدة في نهاية اجتماع السياسات، الذي استمر يومين وانتهى في وقت متأخر مساء الخميس، سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50 و4.75 في المئة. وقالت اللجنة «استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية».

وكان بيان السياسة النقدية السابق للاحتياطي الاتحادي قد أشار إلى تباطؤ مكاسب الوظائف الشهرية، لكن البيان الجديد أشار إلى سوق العمل بشكل أوسع نطاقاً.

وجاء في البيان أن معدل البطالة ظل منخفضا لكن «ظروف سوق العمل أصبحت أفضل عموماً».

وقال الاحتياطي الاتحادي إن المخاطر التي تهدد سوق العمل والتضخم «متوازنة تقريباً»، مكرراً اللغة التي استخدمها في البيان الذي أصدره بعد اجتماعه السابق في سبتمبر/أيلول.

كما عدل البيان الجديد الإشارة إلى التضخم بشكل طفيف، قائلاً إن ضغوط الأسعار «أحرزت تقدماً» نحو هدف البنك المركزي، وذلك عوضاً عن اللغة السابقة التي كانت تقول إنها «حققت المزيد من التقدم».

وجاء في البيان «التضخّم أحرز تقدّما في عودته إلى هدف 2% (…) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».

وبذلك يكون الاحتياطي الاتحادي قد تجاهل حالة عدم اليقين السياسي في واشنطن ومضى قُدُماً في سلسلة الإجراءات التي بدأها في أيلول/سبتمبر عندما بدأ دورة التيسير النقدي بخفض كبير في سعر الفائدة بلغ يومها نصف نقطة مئوية وإعلانه في الوقت نفسه عزمه على إجراء تخفيضات إضافية قبل نهاية العام.

ولم يتغير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، وهو مقياس مهم للتضخم، إلا قليلاً في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ معدله السنوي نحو 2.6 في المئة اعتبارا من سبتمبر/أيلول.

من جهة ثانية عقد رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باوَل مؤتمراً صحافياً، في واشنطن أكّد خلاله أنّ الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وفاز بها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب «لن يكون لها تأثير في المدى القريب» على قرارات المؤسسة النقدية.

وقال «في المدى القريب، لن يكون للانتخابات تأثير على قراراتنا، فنحن لا نعرف ما هو الجدول الزمني للإصلاحات المقبلة أو نوعها، وبالتالي لا نعرف ما الذي ستكون عليه آثارها على الاقتصاد. نحن لا نخمّن، لا نتكهّن، ولا نفترض».

كما أكّد باول أنّه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في 2026 حتى وإن طلب منه ترامب ذلك.

وردّا على سؤال عمّا إذا كان سيغادر منصبه قبل أوانه إن طلب منه ترامب ذلك اكتفى باول بالإجابة «كلا»، قبل أن يجيب بـ»كلا» ثانية على سؤال عمّا إذا كان يظنّ أنّه ملزم قانوناً بالرحيل إذا ما طلب منه الرئيس تقديم استقالته.

وسبق لترامب أن انتقد مراراً خيارات الاحتياطي الفدرالي على صعيد السياسات النقدية وألمح إلى أنها مُسَيَّسة.