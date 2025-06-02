المركزي العراقي: لا شُحّ في السيولة والاحتياطيات تجاوزت 100 مليار دولار

بغداد – وكالات: أكد البنك المركزي العراقي أمس الإثنين أن السيولة متوفرة لديه بالكامل، مشيراً إلى أن الاحتياطات تجاوزت 100 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس قوله إن «السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، ولا توجد أي شح في هذا الجانب»، مشيراً إلى أن «احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطيا كبيرا من الذهب يفوق 163 طناً».

وأضاف يونس أن «البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق»، مبيناً أن «الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة».

وتابع القوا إن «الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمَر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة»، مؤكداً أن «العراق يسير في مسار اقتصادي جيد».