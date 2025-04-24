المركزي الفلسطيني يقر استحداث منصب نائب للرئيس

رام لله – «القدس العربي»: قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وصوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية «الزووم»، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.

وكان المجلس شهد في اليوم الثاني لانعقاده نقاشات ومواقف، كان من بينها إعلان «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» انسحابها مما تبقى من جلسات المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، منبهة مما يمكن أن يترتب على ذلك «من نتائج خطرة» على ضوء فحوى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس.

وقد افتتح المجلس افتتح أعماله الأربعاء بكلمة لعباس حمل فيه بحدة على حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

وبانسحاب «الجبهة الديمقراطية» تنضم إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تتخذ موقفا مقاطعا لمؤسسات منظمة التحرير القيادية منذ سنوات احتجاجًا على سياسات القيادة الفلسطينية، ولا سيما ما يتعلق بأداء السلطة الفلسطينية وملف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

كما كانت حركة «المبادرة الوطنية الفلسطينية استبقت انعقاد المجلس وأعلنت مقاطعتها أعماله.

وقالت نائب الأمين العام لـ»الجبهة الديمقراطية» ماجدة المصري في مؤتمر صحافي عقد في رام الله الخميس، في اليوم الثاني لانعقاد جلسات المجلس، إن انعقاده جاء «استجابة لجملة من الضغوط الغربية وتحديدا الأمريكية»، وإن هناك ضغوطًا سياسية تمارس على السلطة تحت عنوان الإصلاح، «من أجل تأهيلها لدور قادم ينسجم مع متطلبات الخطة الأمريكية المطروحة وترتيبات المنطقة برمتها».

وأضافت أن الانسحاب يأتي «نظرا لعدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده، والذي طالبت به الجبهة، بمشاركة الكل الوطني، للتوافق على مخرجاته».

وبدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير عن «الجبهة الديمقراطية»، رمزي رباح، إن الضغوط الغربية على السلطة موجودة ومن بينها «الضغوط الأمريكية التي أعلنها المبعوث الأمريكي (ستيف) ويتكوف وتتضمن 3 شروط لوقف الحرب وهي نزع سلاح المقاومة واستبعاد «حماس» من الحكم، وإنجاز ترتيبات أمنية بإشراف خارجي بما يحقق احتياجات إسرائيل الأمنية».

وأضاف رباح أن «ضغوطا سياسية تمارس على السلطة تحت عنوان الإصلاح، أي بمعنى تأهيل السلطة لدور قادم ينسجم مع متطلبات الخطة الأمريكية المطروحة للقضية الفلسطينية وترتيبات المنطقة برمتها».

ورأى أن الضغوط السياسية «بدأت تأخذ مسارًا خطرًا في المستوى الثاني، وهي تتناول طمس قضية الأسرى والتعليم وتعديل محتوياته وإفراغه من المحتوى الوطني والتحريض لإفراغ الخطاب الوطني، الى جانب دعوات لإصلاح الأجهزة الأمنية للعب دور شرطي في إطار المشروع الأمني المطروح».

أما المستوى الثالث من الضغوط برأيه، فـ»يدور حول إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح لأمريكا بوجود يد طويلة لها في النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس».

وأكد رباح أن سلاح المقاومة في غزة الذي يتم المطالبة بنزعه وتسليمه، ليس سلاح حماس فقط، وإنما كل الفصائل بما فيها «الجبهة الديمقراطية» و»كتائب الأقصى»، وعدّ هذا استهدافًا «لفكرة المقاومة كخيار وطني للشعب الفلسطيني».

وحول ما أسماه «سياسة التفرد بالقرار»، قال رباح إن «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اتخذت قرارا بالبدء بحوار مع الفصائل بما فيها «حماس» و»الجهاد» لكن هذا القرار لم ينفذ، ولذلك فإن دورة المجلس المركزي الحالية لم يحضر لها ولم يتم التفاهم بين القوى على الحد الأدنى والقواسم المشتركة».

وخلال المؤتمر الصحافي عرضت المصري «خريطة طريق سياسية وطنية للمجلس المركزي والقوى الوطنية» تتضمن العديد من النقاط أبرزها تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وأن تتقدم الفصائل غير المنضوية في المنظمة بطلبات رسمية للانضمام الى المنظمة، وفق ما جرى التوافق عليه في اتفاق بكين.

وتضمنت خريطة الطريق اقتراحا بعقد دورة جديدة للمجلس المركزي يتم فيها الاعتراف بالفصائل التي تقدمت بطلب الانضمام لها، بحيث يجري انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، واعتماد استراتيجية وطنية نضالية.

وقالت إن الخريطة «تتضمن تشكيل حكومة توافق وطني كما جرى التوافق على ذلك في اتفاق بكين، وتشكيل وفد تفاوضي موحد بقيادة منظمة التحرير وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي».

وتابعت المصري: «نحن لن نكون طرفا في إضفاء شرعية زائفة على هذه الإجراءات» في إشارة منها الى استحداث منصب نائب للرئيس.

وفي ذات السياق طرح «حزب الشعب الفلسطيني» مبادرة أطلق عليها «للخروج من المأزق السياسي الراهن»، وتقوم على الذهاب لإنهاء الاحتلال والتفاوض الموحد.

ودعت مبادرة «حزب الشعب» إلى «التفاوض الموحد»، و»إفشال محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تهدف إلى حرف الأنظار عن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية ما يجري».

ونفت قيادة الحزب التسريبات التي قالت بانسحاب أمينه عام، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي من جلسة المركزي الأربعاء بعد إلقاء كلمته.

وتقوم مبادرة «حزب الشعب» على محاور رئيسية، أبرزها: «الذهاب نحو مبادرة سياسية فلسطينية تؤكد على دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، وضرورة «التفاوض الموحد»، أي تشكيل وفد موحّد من قبل فصائل منظمة التحرير بمشاركة حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وسائر القوى الوطنية، للتفاوض على متطلبات وقف العدوان وتنفيذ المتطلبات العربية حول خطة الإعمار في غزة.

وتنص مبادرة حزب الشعب على اعتبار ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية، وتحميل المسؤولية الكاملة عنها للاحتلال الإسرائيلي وعدم الضغط على الجانب الفلسطيني وتحميله مسؤولية ما يجري.

وتؤكد مبادرة «حزب الشعب» «أهمية تطوير النظام السياسي الفلسطيني وفق معالجة شاملة تلبّي احترام القانون الفلسطيني، والتمسك أن آلية اختيار رئيس السلطة أو المجلس التشريعي، أو أي ترتيبات أخرى يجب أن تكون وفق القانون الأساسي».

وفي سياق متصل، دعت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة» في بيان وزعته على حسابها الرسمي على «تيلغرام»، إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية «لإنفاذ ما سبق وأتفق عليه فلسطينياً، والبحث في استحقاقات اليوم التالي على صعيد الدور الفلسطيني في غزة والضفة حتى يبقى الدور والمسؤولية التاريخية فلسطينياً بعيداً عن التدخلات والاملاءات الخارجية التي تشطب الدور والمسؤولية الوطنية الفلسطينية».