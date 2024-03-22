المركزي الليبي يتوقع عجزاً يتجاوز 7 مليارات دولار في ميزانية 2024

طرابلس – د ب أ: توقع المصرف المركزي الليبي أن يكون هناك عجز في ميزانية هذا العام تقدر بـ45 مليار دينار ليبي (7.2 مليار دولار).

وأوضح في رسالة موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، عبد الحميد الدبيبة، عن الوضع الاقتصادي للدولة أن إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لسنة 2024 قد يتجاوز 165 مليار دينار وحجم الإيرادات المتوقعة هو 120 مليار دينار منها 5 مليارات إيرادات سيادية و115 مليار دينار إيرادات نفطية وهو تراجع ملحوظ لإيرادات النفط مقارنة بما كان يتحقق في السنوات الماضية.

وتابع المصرف المركزي في بيانه أن العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي في ظل المعطيات القائمة حوالي 11 مليار دولار إذ تبلغ الإيرادات النفطية حسب تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 25 مليار دولار خلال سنه 2024 والمتاح منها للمصرف المركزي هو 16.5 مليار فقط بعد خصم بدل المحروقات والدعم الذي لا يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.

وقال المصرف المركزي إن كل البيانات السابقة والعجز في النقد الأجنبي أجبر المركزي على اتخاذ عدة إجراءات لترشيد استخدامات النقد الأجنبي لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة واللجوء إلى استخدام جزء من احتياطاته.

وختم المصرف المركزي رسالته بأن احتياطات النقدية الليبية بالعملة الصعبة تبلغ 84 مليار دولار والمتاح منها للاستخدام النقدي هو 29 مليار دولار فقط، وهذا الرقم لا يصمد أمام احتياجات الاقتصاد الليبي.

(الدولار يساوي 7.23 دينار ليبي).