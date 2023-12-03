المركز القومي المصري للسينما يقيم «أسبوع السينما الفلسطينية»

القاهرة – «القدس العربي»: انطلق أمس الأحد في القاهرة «أسبوع السينما الفلسطينية «، والذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية، وذلك في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر، في ساحة دار الأوبرا المصرية.

بدأت الفعاليات بعرض الفيلم الوثائقي الطويل «من تحت الركام»، وأعقبته ندوة أدارها الناقد السينمائي، عصام زكريا، وتحدث خلالها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

يذكر أن البرنامج من إعداد وإشراف فني شاهندة محمد علي، المشرف على النشاط السينمائي في صندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يوميًا حيث تختتم يوم الجمعة المقبل.