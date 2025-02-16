«المسألة الكردية ـ العربية» بين أنقرة ودمشق وبغداد

ينتظر الأكراد، في تركيا خصوصا، ومناطق تواجدهم في سوريا والعراق وإيران عموما، رسائل زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان بعدما أجرى وفد حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» المؤيد للأكراد، سلسلة مباحثات معه في سجنه خلال الفترة الماضية عقب دعوة دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني وحليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأوجلان بإلقاء كلمة في البرلمان التركي يعلن فيها عن حل الحزب وإلقاء السلاح.
حسب الرئيس المشارك لحزب المساواة للشعوب والديمقراطية (حزب الشعوب الديمقراطي سابقا) فإن الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كان «سيوجه نداء تاريخيا في الأيام المقبلة» لحل القضية الكردية في تركيا يتوقع أن يدعو فيها إلى إنهاء الكفاح المسلح في الذكرى السنوية لأسره في عام 1999 في نيروبي، عاصمة كينيا، بعد إخراجه من سوريا وخلال عملية استخباراتية معقدة شاركت فيها عدة دول، لكن هذه الرسائل أجّلت، كما يبدو، انتظارا لمباحثات مع أطراف عديدة معنية، منها إقليم كردستان العراقي، الذي شهد زيارة أمس، لوفد من حزب المساواة.
سبقت ذلك زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا ولقاؤه رئيسها رجب طيب أردوغان الذي شدد في تصريحاته على أن النقاش تمحور حول «أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية»، وجهوزية أنقرة، كما قال، لمساعدة سوريا «في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تحتل شمال شرق سوريا»، في إشارة طبعا إلى حزب العمال الكردستاني وواجهته «قوات سوريا الديمقراطية»، فيما تحدث الشرع عن «شراكة استراتيجية»، وبحث اتفاقية دفاعية تشمل إنشاء قواعد جوية وسط سوريا.
تمثل دعوة أوجلان المتوقعة قريبا إلى إنهاء الكفاح المسلح تطورا مهما، لكن أهمية هذا النداء ستتوقف، بشكل رئيسي، على رد فعل الدولة التركية، وهل ستعتبر الدعوة اللحظة المناسبة لحل هذه الإشكالية الكبرى التي تمثلها «المسألة الكردية»، بادئة مجددا، خطوات سياسية جدية لبدء محادثات سلام مع الحزب، في استئناف للمحادثات السابقة التي بدأت عام 2009 وانهارت عام 2015.
تتوقف أهمية خطوة أوجلان أيضا على رد فعل القيادة الميدانية لحزب العمال الكردستاني، أو ما يسمى «قيادة قنديل»، التي يرأسها جميل بايق، والتي سبق لها أن ردت على إبداء أوجلان استعداده للسلام، في أواخر شهر أكتوبر/تشرين أول 2024، بطريقتين، الأولى كانت بإعلان أن «القرار الحزبي هو في قنديل» (الجبال التي يسيطر عليها الحزب في العراق) و«ليس في سجن إيمرالي» (الذي يقبع فيه أوجلان)؛ والثانية كانت بعملية قام بها عنصران من «الكردستاني» على مقر الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء قرب العاصمة أنقرة أودت بحياة 5 أشخاص، وقام الحزب بالإعلان عن مسؤوليته عنها صراحة.
يبلغ تعداد الأكراد في تركيا قرابة 20 مليون مواطن (من أصل 85 مليونا، أي أقل من ربع عدد سكان البلاد) ومن الطبيعي أن ينعكس الحجم السكاني الكبير للكتلة التركية من الكرد على باقي الأكراد الموزعين في العراق وسوريا، وأن يتجاوز تأثير «الكردستاني» حدود تركيا، الذي أدى قراره بالكفاح المسلح، إلى امتداد نفوذ مقاتليه إلى سوريا والعراق.
أدت المعارك الطائفية الدموية في العراق التي تلت سقوط صدام حسين في العراق عام 2001، إلى ظهور تنظيم «القاعدة» ثم «الدولة الإسلامية»، وتراكب ذلك مع قمع نظام الأسد الوحشي للثورة السورية بعد عام 2011، ليؤدي الحدثان إلى تداعيات كبرى فتحت أبوابا غير متوقعة لحزب «الكردستاني»، حيث قام نظام الأسد بتسليمه مناطق شاسعة من سوريا لمنع انضمام الكرد السوريين للثورة، ثم قامت أمريكا وشركاؤها، باستخدامه في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي دخل سوريا عام 2014، وأدت هذه التداخلات الجغرافية ـ السياسية لـ«المسألة الكردية» إلى نشوء «مسألة عربية» في المناطق العربية الكبيرة التي يسيطر عليها حزب العمال.
أضافت هذه القضايا الكثيرة تعقيدا هائلا على الأوضاع في مجمل دول المنطقة، ولكن مع سقوط نظام الأسد، وتراجع أسباب العقوبات السياسية والاقتصادية على سوريا، وبدء حلحلة الأوضاع السياسية في لبنان مع انتخاب جوزف عون رئيسا، وتشكيل نواف سلام للحكومة، والدعوات التركية لحل المسألة الكردية، تبدو الأمور في المنطقة متجهة نحو تسويات، لكن الأمور معلقة على إدراك الأطراف المعنية، بأن هذه اللحظة تاريخية فعلا، وأن أوان حل هذه الإشكاليات المتراكبة في المنطقة قد اقترب.
لكن ما يعكر صفو التحركات لتسويات في المنطقة، هو استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والدعم الأمريكي اللامحدود للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والذي كان آخر فصوله، وصول سفينة تحمل كميات كبيرة من القنابل طراز «إم. كيه84» التي يبلغ وزن الواحدة منها 2000 رطل (نحو 1 طن) إلى ميناء أسدود.
*بدون شك حل المسألة ( الكردية ) يصب
في مصلحة الجميع وخاصة( سوريا وتركيا والعراق).
**أما القضية الفلسطينية لن تنحل إلا
بزوال الكيان الصهيوني المجرم الهمجي.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
(وخلال عملية استخباراتية معقدة شاركت فيها عدة دول)…….. الموساد من قام بأختطاف اوجلان خدمة لتركيا.
هذه أسطورة رددها اتباع اوجلان. المخابرات التركية هي من قبضت على اوجلان كما يعلم الجميع. لتركيا علاقات استخباراتية مع دول عدة ساعدتها وهذا معمول به في كل الدول، لكن الأتراك هم من قبض على اوجلان الذي تصرف بجبن حين القبض عليه وطالب بان يحاكم كزعيم عصابة وفق القانون الجنائي وليس كرئيس تنظيم مسلح سياسي.
كما ان دعوات وزير الخارجية الاسرائيلي إلى دعم الأكراد كوسيلة للضغط على تركيا بسبب دعمها فلسطين باتت معلومة للجميع وتبين التحالف بين العمال الكردستاني والكيان.
جميعنا قرأنا وسمعنا تصريحات ولقاءات الهام احمد مع صحف ومسؤولي الكيان.
يعني حضرتك تريد منا ان نصدقك ونكذب كل المصادر الموثوقة. ارجع مثلا لوكيبيديا واقرأ. ولماذا مثلا أحتج الافراد وهاجموا سفارات اسرائيل ببرلين؟
انت حر! تصدق او لا تصدق!
انت تقول بان الكيان هو من قام “باختطاف” اوجلان!
لا يوجد مصدر موثوق يؤكد هذا الشي.
اذكر لي مصدر واحد معتبر ؟
الذي اعتقل اوجلان هو المخابرات التركية بالتعاون مع مخابرات حليفة لهم ساعدتهم بالمعلومات من ضمنهم ربما مخابرات الكيان.
تركيا والكيان كانوا حلفاء أقوياء في تلك الفترة، لا ننكر ذلك. وتركيا عضو في الناتو ولديها حلفاء أقوياء كثر ربما ساعدوها تقنيا ومعلوماتيا. وهذا امر تفعله كل دول العالم.
إذا، كلامك خاطىء
يوجد فرق بين ان يقبض الكيان على اوجلان
او ان يتعاون ربما في تزويد تركيا بالمعلومات.
هناك خطأ في توصيف الحدث.
بكل الاحوال، علاقة الكيان مع حزب العمال عال العال الان.
لو كان الكيان هو من “اختطف” اوجلان، لماذا يتعاملون معه ضد تركيا؟
نعم : «القرار الحزبي هو في قنديل» !
أوجلان سجين لا يملك القرار !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
مقال جيد ولكن السؤال يجب ان يكون هل ستتمكن البلاد العربية من مواجهة هذه التحديات ؟ نعم ستتمكن الدول العربية من مواجهة التحديات اذا ثبتت على مواقفها وواجهت التهديدات الامريكيه بالتضامن العربي الحقيقي والتنسيق مع كافة دول العالم وخاصة الدول الاسلامية وباتخاذ مواقف واضحة. لقد كان موقف الملك عبدالله في واشنطن موقفا ً جيداً. الامل ان تنجح الدول العربية والاسلامية وبقية دول العالم المحبة للسلام من اتخاذا مواقف قوية
مقال هام جدا.
ومن المهم جدا اثارة موضوع “المسألة العربية”في مناطق العرب التاريخية تحت حكم حزب العمال الكردي في سورية والمظلومية العربية التي استفحلت خلال العقد الماضي في ظل حكم امريكي-قنديلي للجزيرة السورية.
الوجود الكردي في سورية بدأ خلال فترة الاحتلال الفرنسي وبعد تمرد الشيخ سعيد في تركيا حيث هاجر عشرات الآلاف منهم إلى سورية واستوطنوا فيها بمعونة ودعم فرنسي.
المسألة العربية في الجزيرة السورية بدأت حينها مع سياسة فرنسا الاستعمارية في دعم الاقليات الكردية والمسيحية المهاجرة حديثا من تركيا إلى سورية ضد الغالبية العربية في الجزيرة وضد الغالبية العربية السنية والحكم الوطني في دمشق حينها.
معلوم ان ما يسمى جيش الشرق الذي شكلته فرنسا في سوريا كان مؤلف من اقليات كأداة لاضعاف النفوذ العربي المسلم في سورية.
لا نستطيع فهم القضية الكردية والقضية العربية في الجزيرة السورية بدون هذه الخلفية التاريخية الهامة.
في الثقافة الشعبية في سوريا والعراق يعتبر الأكراد اخوال العرب ، وعقب أسر أوجلان احتل الأكراد عدة سفارات إسرائيلية في أوروبا احتجاجا على دور الموساد ، وابان الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 كان للمقاتلين الأكراد دور بطولي في التصدي له/ قلعة الشقيف، أما تركيا فقد قتل أوجلان أكثر من 40 ألف جندي تركي قبل وقوعه في الأسر
القاعدة الأمريكية في أربيل تشرف على أمن وتجارة الشرق الأوسط ودخل السليمانية من تهريب السيارات والالكترونيات لإيران في ظل العقوبات 12$ مليار سنويا ، للأكراد ممثل دائم في مارلاغو – فلوريدا/مطبخ ترمب السياسي
هنالك تعقيدات وتوتر مع قسد/ سوريا وتوتر أقدم وأكثر تعقيدا بين الأكراد وتركيا ولكن من مصلحة كافة الأطراف والقوى العالمية تجنب الانفجار
مقال جيد وعلى الاكراد في تركيا وسوريا والعراق وايران ان يعلموا أن قيام الدولة الكردية في هذه البلدان هو شبه مستحيل. وليتذكر الاكراد بانه عندما اجرى مسعود البرازاني الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق فقد لاقت هذه الخطوة معارضة ليس من قبل العراق ودول المنطقة فحسب بل حتى الولايات المتحدة الأميركية التي كانت ولازالت تدعم الاكراد سياسيا ً وعسكريا. اعتقد أن تطبيق الديموقراطية الحقيقية في دول المنطقة سيوءدي الى تعاون إقليمي اوسع وان انخراط الاكراد في تطوير الانظمة الديمقراطية وقطع علاقاتهم مع اسراءيل سيحقق الكثير من الخير للأكراد والشعوب في المنطقة.