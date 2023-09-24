المساعدات العسكرية لأوكرانيا تكلف ألمانيا أكثر من 5 مليارات يورو

برلين- القدس العربي”:

كشفت مجلة شبيغل الألمانية، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كلفت ألمانيا 5.2 مليار يورو لغاية الآن.

ولفترة طويلة، كانت ألمانيا مترددة بشأن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا. لكن الجمهورية الاتحادية أصبحت الآن ثاني أكبر مزود لكييف بالأسلحة في حربها مع روسيا، وهذا ما حدده معهد كيل للاقتصاد العالمي مؤخراً، بناءً على الالتزامات التي تم التعهد بها.

وقدمت الحكومة الفيدرالية الآن، معلومات حول قيمة عمليات التسليم التي تم إجراؤها بالفعل.

وبناء على ذلك، أنفقت وزارة الدفاع حوالي 1.63 مليار يورو في السنة المالية 2022 على الدعم الثنائي لأوكرانيا “بالمواد العسكرية كجزء من التبرعات المادية المقدمة. أما في السنة المالية 2023، فقد تم إنفاق حوالي 2.886 مليار يورو على هذه الخدمات حتى الآن، ويشمل ذلك تكاليف الاستبدال للتعويض عن المواد التي تم تسليمها. بالإضافة إلى ذلك، هناك “مواد عسكرية تبلغ قيمتها نحو 620 مليون يورو”، فضلاً عن “خدمات دعم عامة مثل المساعدة الإدارية ونقل الجرحى والتدريب أو ما شابه ذلك بنحو 55 مليون يورو”.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والجمعيات البلدية، وكذلك الضمان الاجتماعي -إلى جانب جميع الميزانيات الإضافية- سجلت العام الماضي إجمالا أصول مالية بقيمة 8ر1077 مليار يورو، مقارنة بالقطاع غير العام، الذي يشمل مؤسسات الائتمان وقطاعات أخرى محلية وأجنبية، مثل الشركات الخاصة في الداخل والخارج.

وانخفضت الأصول المالية للحكومة الاتحادية الألمانية بنسبة 8ر7% أو بمقدار 4ر33 مليار يورو، إلى 394 مليار يورو مقارنة بالعام السابق. وأشار المكتب إلى أن السبب في ذلك، هو أنه في عام 2022 -مقارنة بالعام السابق له- اضطرت الحكومة إلى الاحتفاظ بمخصصات أقل بكثير لضمان القدرة على التصرف خلال تنفيذ حزم وبرامج المساعدات الخاصة بجائحة كورونا.

وبحسب البيانات، انخفضت الأصول المالية للولايات بنسبة 9ر4% أو بمقدار 5ر14 مليار يورو إلى 2ر280 مليار يورو. ومع ذلك، كان التطور في كل ولاية على حدة مختلفا للغاية. وفي البلديات والجمعيات البلدية، ارتفعت الأصول المالية بنسبة 6ر5% أو بمقدار 5ر12 مليار يورو إلى 7ر234 مليار يورو.

ويبدو أن المساعدات الألمانية ستستمر على نفس الوتيرة مستقبلا، إذ أن المستشار أولاف شولتس كان قد وعد بتسليم أوكرانيا أسلحة بقيمة حوالي 17 مليار يورو بحلول عام 2027. وبحسب معلومات شبيغل، ف تم إنفاق حوالي ثلث المبلغ حتى الآن.

وأعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو مؤخرا، بالإضافة إلى مساعدات عسكرية وذخيرة.

وكان السياسي الألماني اليساري داغديلين، قد رفض في تصريحات المساعدات العسكرية. وقال: “إن المليارات من الهدايا المقدمة إلى أوكرانيا شديدة الفساد، وتأتي على حساب دافعي الضرائب في ألمانيا”. ويجب على الحكومة الفيدرالية “الاستثمار في حل سلمي في أوكرانيا وفي نظام التعليم والصحة في هذا البلد، بدلا من إنفاق المزيد والمزيد من الأموال على حرب استنزاف لا معنى لها”.

وانخفضت الأصول المالية للموازنة العامة في ألمانيا بنسبة 8ر1% أو بمقدار 2ر20 مليار يورو في عام 2022 مقارنة بالعام السابق له.