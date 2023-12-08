إنفوغراف

المساعدات لأوكرانيا في أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب

8 - ديسمبر - 2023

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 1:03 م

    ههه طبعا جاءت حرب غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة لتكسر عصابة البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي كسرا مبرما تاما، لذلك كنت أدعو الله أن ينصر روسيا ويهزم أمريكا اللعينة الخبيثة وأوروبا العنصرية المنافقة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 🇵🇸🤔🤲🌴🤲🌴

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