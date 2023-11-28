“المسافة صفر” رواية تونسية تحتفي بـ”طوفان الأقصى”- (تغريدات)

تونس – “القدس العربي”: أصدر سبعة كتاب تونسيين رواية جديدة بعنوان

“المسافة صفر” تحتفي بالمقاومة الفلسطينية وعملية “طوفان الأقصى”.

وتستمد الرواية اسمها من مصطلح بات معروفا جدا كونه يرافق المقاومة في جميع

عملياتها ضد جيش الاحتلال، وستخصص 25 في المئة من عائداتها لدعم الطلاب

الفلسطينيين من قطاع غزة في تونس.

وكتب سامي المقدم، أحد الكتاب المشاركين في الرواية “هذا الكتاب استمد فكرته من

مشروع “روايات الجيب التونسيّة” دون أن يكون ضمنها (…) وهو إجابة مباشرة

على العجز الذي نشعر به جميعا تجاه الجرائم البشعة في حق شعب غزّة البطل”.

وأضاف “تناول كلّ منّا قلمه وأفرغ غضبه وعجزه وإحباطه في قصّة ترويها

شخصيّة، في إطار رواية واحدة منسجمة. ورغم قتامة الوضع، حاولنا تسريب

جرعات من الأمل من خلال القصص المختلفة”.

وتابع بالقول “وددنا، تحت مظلّة الخيال، توثيق ما يحصل حتّى لا ننسى، ووددنا

التبرّع ببعض ما نقدر عليه، ككُتّاب، لعلّ هذه المساهمة، على تواضعها، تكون شكلا

من أشكال المقاومة”.

وكتبت الناشطة آمنة السنوسي “هذه الرواية هي سيمفونية تحاكي التوازن

والتضارب، حيث يتناغم اللحن القاسي والموجع جنبًا إلى جنب مع اللحن الجميل

والملهم”.

وأضافت “هي ليست مجرد قصة، بل ملحمة تحمل في صفحاتها العديد من القضايا،

وترسم صورة شاملة عن عالم معقد يحمل في طياته الكثير من الحكايات الإنسانية

والسياسية”.

وتابعت بالقول “عندما انتهيت من قراءة هذه الرواية، شعرت بالفخر بموهبة هؤلاء

الكتّاب التونسيين. فمن خلال كتاباتهم، تمكن هؤلاء الكُتّاب من تجسيد روح المقاومة

بشكل ملموس (…) وهم عبروا عن معاناة الشعب الفلسطيني بشكل يجعلك تشعر

بالتضامن مع كل شخصية، وكأنهم دعوة للصمود والتصدي للظروف القاسية بروح

الثبات والأمل. هذا العمل الأدبي يسلط الضوء على قوة الكلمة وقدرتها على المقاومة

وعلى تغيير العالم وتحفيز المجتمعات للنهوض والتغيير”.

وقبل أيام، أطلق كتاب تونسيون مبادرة بعنوان “الكتاب يتضامنون”، وتتلخص

بتنظيم معرض كتاب وتخصيص ريعه لسكان قطاع غزة.