«المستثمرون الملائكيون» الأجانب يهجرون شركات التكنولوجيا الناشئة الإسرائيلية

■ القدس – الأناضول: تشهد إسرائيل حالياً نفوراً من إحدى فئات المستثمرين الأجانب الملقبين بـ»المستثمرين الملائكيين»، وهم الذين يستثمرون أموالهم الخاصة في الشركات الناشئة للتكنولوجيا.

ويعمل المستثمرون الملائكيون أحياناً في مجموعات ويندمجون للاستثمار في شركة ما، وفي بعض الأحيان يتواصلون شخصياً مع المشاريع الناشئة ويقترحون استثماراً ما، بينما تقترب منهم الشركات الناشئة في مناسبات أخرى.

فعلى مدى 30 عاماً، عززت إسرائيل مكانتها كبؤرة جذب عالمية للشركات الناشئة خاصة في القطاع التكنولوجي، وأصبحت وجهة للباحثين عن العالمية، لكنه واقع تغير بسرعة في 2023 وفق مؤشر «المستثمرين الملائكيين»، وهو مقياس لجاذبية الدول للمستثمرين الأفراد في الشركات الناشئة، ويُظهر عددهم وإجمالي قيمة استثماراتهم.

إلا أن العام الماضي شهد ضربتين أثرتا بشكل حاد على مكانة إسرائيل عاصمة للشركات الريادية الناشئة، الأولى تمثلت بخطة التعديلات القضائية التي نفرت رؤوس الأموال من إسرائيل. بينما الضربة الثانية كانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأوامر استدعاء جنود الاحتياط، والذين ينشط معظمهم في الاقتصاد الإسرائيلي، ومن أهم قطاعاته التكنولوجيا.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي ووزارة العمل انخفاضاً في استثمارات قطاع التكنولوجيا، وتسريح العمال، وانهيار شركات ناشئة كانت سريعة النمو. وتظهر بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن «Startup Nation Central» الإسرائيلية أنه وفي حين كان هؤلاء المستثمرون يشكلون في الماضي أحد العناصر الرئيسية والأكثر أهمية للشركات الناشئة إلا أن هذا الاتجاه يتغير الآن.

وبحسب البيانات، ففي عام 2023 كان هناك 61 مستثمراً ملائكياً نشطاً في إسرائيل فقط مقارنة بـ251 في 2022، بانخفاض يزيد على 75 في المئة.

وفي عام 2021، كان نحو 300 مستثمر ملائكي نشطين في إسرائيل، وهو العام الذي أعقب جائحة كورونا، ما يعني أن العدد انخفض 80 في المئة تقريبا بين 2021 و2023. في المقابل، وجد تقرير جديد صدر أمس الأول عن «Fusion VC» يستطلع الشركات الناشئة الإسرائيلية أنه من بين 900 شركة تكنولوجيا ناشئة للعمل في إسرائيل عام 2023، تم تسجيل 80 في المئة منها في الولايات المتحدة.

ويبرر التقرير سبب تغيير جنسية بلد منشأ الشركات بعدم الاستقرار السياسي والأمني في إسرائيل خلال العام الماضي، إلى جانب التعديلات القضائية التي أجراها الكنيست (البرلمان).

ووجد التقرير أنه لم ينخفض عدد الصفقات فحسب، بل أيضاً المبالغ التي تم جمعها في الصفقات.

ووجدت شركة «Fusion» أن 57 في المئة من استثمارات الملائكيين العام الماضي كانت أقل من 100 ألف دولار لكل صفقة، وأن 35 في المئة من «استثمارات الملائكة» كانت بأقل من 5000 دولار لكل صفقة.

كما وجد التقرير أن 65 في المئة من المستثمرين الملائكيين لم يستثمروا في أكثر من شركتين ناشئتين خلال العام الماضي، وأن 45 في المئة من الأموال استثمرت في شركتين إلى أربع شركات ناشئة خلال العام الماضي، ما يهدد بإفلاس بعضها

أو البقاء على حالها دون استثمارات صاعدة خلال العام الجاري، بفعل استمرار الحرب، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء الصراع.

يأتي ذلك على خلفية تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بتداعيات حرب غزة.

فقد واصل عجز الميزانية العامة اتساعه في فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في فبراير 2024 أو 105.3 مليارات شيكل (29.2 مليار دولار).

وتتوقع الميزانية المعدلة لعام 2024، والتي من المقرر أن يوافق عليها الكنيست يوم الأربعاء عجزاً بنسبة 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتقد وزارة المالية الإسرائيلية، بحسب ما أعلنه المحاسب العام لوزارة المالية، يالي روتنبرغ، في بيان صحافي يوم الأحد الماضي أن العجز سيستمر في الاتساع خلال الأشهر المقبلة وقد يتجاوز عتبة 6.6 في المئة في الأشهر المقبلة.