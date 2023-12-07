المستثمرون حذرون تجاه دعم الهند لإنتاج الهيدروجين الأخضر

■ نيودلهي – د ب أ: جذبت الشريحة الأولى من الدعم المالي والتي قدمتها الهند في إطار خطة الهيدروجين الأخضر والمقدرة بـ2.4 مليار دولار عروضاً قدمتها شركات من بينها «سيمبكورب انداستريز»، و»جي.إس دَبليو إنِرجي، و»إيه.إم.غرين»، في حين امتنعت الشركات الكبرى الأخرى، وفقا لمصادر مطلعة على الخطة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها قبل صدور إعلان رسمي، إن شركة «أكمي سولار هولديِغ» ومجموعة «أفادا غروب» دخلتا في منافسة للمساعدة في بناء قدرة إجمالية تبلغ 450 ألف طن سنوياً من الوقود النظيف. ولم تشارك في المزاد الشركة الوطنية للطاقة الحرارية التابعة للدولة، ولا شركة «أداني انتربرايز». ولدى الشركتان خطط لإنتاج الهيدروجين الأخضر خاصة بهما. ومددت شركة الطاقة الشمسية في الهند، المنظمة، الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة 10 أيام، حتى 14 كانون الأول/ديسمبر، وهو ما قد يجذب عروضاً أخرى. ولم يستجب المتحدثون الرسميون في شركات «سيمبكورب»، و»أكمي»، وإيه. إم.غرين»، و»أفادا» و»أداني» والشركة الوطنية للطاقة الحرارية، علي الفور لطلبات أرسلت عبر البريد الإلكتروني للتعليق، وأيضاً وزارة الطاقة المتجددة. ورفضت شركة «جي.إس.دبليو إنِرجي» التعليق.

وتهدف الخطة الرئيسية في الهند إلى إنتاج 5 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، وهو ما يُنظر إليه كعامل رئيسي في إزالة الكربون من الصناعات التي يصعب التخلص منها مثل تكرير النفط والأسمدة والصلب، والشحن.

ولأن الشركات المحلية لا تزال تتجنب تكاليف الدفع المقدم المرتفعة، فإن الهند تركز الآن على الصادرات، وتسعى إلى صفقات مع الاقتصادات في أوروبا وجنوب شرق آسيا، في حين تضاعف الدعم للشركات في الداخل. ويغطي الدعم الجديد السنوات الثلاث الأولى من الإنتاج، حيث يقدم ما يصل إلى 50 روبية (0.6 دولار) للكيلوغرام في السنة الأولى، و40 روبية في السنة الثانية، و30 روبية للكيلوغرام في السنة الثالثة، وفقا لوثائق المزاد.