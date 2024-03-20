 المستشار الألماني أولاف شولتس: وقف إطلاق النار في غزة يبدو أكثر واقعية

برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين يبدو أكثر واقعية الآن، لكنه حذر من تقديم أمل كاذب.
وأضاف أنه يتعين إصلاح السلطة الفلسطينية.
وقال شولتس أيضاً، في كلمة للبرلمان الألماني، إن روسيا ليست قوية كما يمكن أن تبدو، وإن برلين ستواصل دعم أوكرانيا.
(رويترز)
اتصور أن الغرب الذي يخطط ويضع إستراتجية لمستقبل بعيد يجيد نفسه في حيرة أمام حرب غزة وحرب أكرنيا ولا يعرف كيف ستؤول اليه الأمور بعد الحروب واعتقد ان تصورات نتنياهو بعد حرب غزة لا تتمشى مع تصورات الغرب الذي يعتمد إقتصاده على الصادرات وتقارب في الرؤية بين إسرائيل الغرب يبدو في الحاضر مستبعد الغرب يتحرك لأن ربما مصالحه مهددة الله اعلم كم تغللت المخابرات الروسية في الغرب
Yes BE rational person
نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين الابيه وهي لكم ومنكم وبكم تتحرر من الغطرسة الصهيونيه العالميه الوحشية الهمجيه البربرية النازيه الاستعمارية…
Yes it’s MEGALO genocide against humanity in GAZA… it’s MEGALO Holocaust GAZA… it’s ethnic cleansing. Without any hesitation on this PRAGMATIC Truth