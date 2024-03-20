 المستشار الألماني أولاف شولتس: وقف إطلاق النار في غزة يبدو أكثر واقعية

برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين يبدو أكثر واقعية الآن، لكنه حذر من تقديم أمل كاذب.

وأضاف أنه يتعين إصلاح السلطة الفلسطينية.

وقال شولتس أيضاً، في كلمة للبرلمان الألماني، إن روسيا ليست قوية كما يمكن أن تبدو، وإن برلين ستواصل دعم أوكرانيا.

(رويترز)