المستشار الألماني: سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالسلاح

بروكسل: قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة، مضيفاً أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي، ومشيراً إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.
وأضاف شولتس، على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي: “بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضاً أننا نضمن دوماً قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة”.
(رويترز)
الارهاب الالماني والارهاب الصهيوني ملة واحدة وهمجية واحدة…
المستشار الألماني اولف شولتس سليل عائلة نازية متطرفة ، و قد قرر أن يضع نفسه و بلده المانيا و الخبرات النازية التي ورثها عن أبيه و جده في خدمة الجيش الإسرائيلي خاصة في خدمة عمليات الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة .و هو حاقد على الإنسانية و على اطفال غزة بالتحديد و لذلك فهو يحث و يحرض الجيش الإسرائيلي على قتل الاطفال وحرقهم هناك
بدل التباكي يجب السعي الى جر مثل هذا لمحاكمة على غرار نورنبيرغ.
كل مواطن عربي او مسلم أو انسان حر لديه شرف و كرامة يتوجب عليه مقاطعة كل منتجات المانيا نهائيا ، إن من النذالة شراء اي منتج الماني
إن كنتم تحبون اليهود وكنتم صادقين فلتقبموا لهم دولة في المانيا تعويضا عن ما فعله بهم أجدادك النازيين . إن تفكيك مشروع الكيان الصهيوني من ارض فلسطين و نقله و إقامته على جزء من أراضي المانيا ستكون له آثار إيجابية على الأمن و السلام العالمي