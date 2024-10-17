المستشار الألماني: سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالسلاح

المستشار الألماني أولاف شولتز في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 17-أكتوبر 2024

بروكسل: قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة، مضيفاً أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي، ومشيراً إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.

وأضاف شولتس، على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي: “بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضاً أننا نضمن دوماً قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة”.

(رويترز)