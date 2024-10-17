سياسة | دولي

المستشار الألماني: سنساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالسلاح

17 - أكتوبر - 2024

المستشار الألماني أولاف شولتز في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 17-أكتوبر 2024

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بروكسل: قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة، مضيفاً أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي، ومشيراً إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.

وأضاف شولتس، على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي: “بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضاً أننا نضمن دوماً قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة”.

(رويترز)

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  1. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 9:36 ص

    الارهاب الالماني والارهاب الصهيوني ملة واحدة وهمجية واحدة…

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  2. يقول صحفي استقصائي:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 9:39 ص

    المستشار الألماني اولف شولتس سليل عائلة نازية متطرفة ، و قد قرر أن يضع نفسه و بلده المانيا و الخبرات النازية التي ورثها عن أبيه و جده في خدمة الجيش الإسرائيلي خاصة في خدمة عمليات الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة .و هو حاقد على الإنسانية و على اطفال غزة بالتحديد و لذلك فهو يحث و يحرض الجيش الإسرائيلي على قتل الاطفال وحرقهم هناك

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 10:22 ص

    بدل التباكي يجب السعي الى جر مثل هذا لمحاكمة على غرار نورنبيرغ.

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  4. يقول ساري الفجر:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 10:23 ص

    كل مواطن عربي او مسلم أو انسان حر لديه شرف و كرامة يتوجب عليه مقاطعة كل منتجات المانيا نهائيا ، إن من النذالة شراء اي منتج الماني

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  5. يقول خبير بالقانون الدولي:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 11:17 ص

    إن كنتم تحبون اليهود وكنتم صادقين فلتقبموا لهم دولة في المانيا تعويضا عن ما فعله بهم أجدادك النازيين . إن تفكيك مشروع الكيان الصهيوني من ارض فلسطين و نقله و إقامته على جزء من أراضي المانيا ستكون له آثار إيجابية على الأمن و السلام العالمي

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