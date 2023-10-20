المستشار الألماني: “من يهاجمون اليهود.. يهاجموننا جميعا “

برلين: أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تضامنه مع الألمان اليهود اليوم الجمعة، وتعهد بدعم واسع من كل أطياف المجتمع الألماني عقب الحوادث والهجمات المناهضة للسامية.

وقال شولتس لمجلة دير شبيغل الألمانية الإخبارية “نحن نقف إلى جانبكم. سوف تبذل الدولة كل ما في وسعها لحماية حياة اليهود في ألمانيا. ولن نسمح لأنفسنا كمواطنين بانقسام هذا البلد. ومن يهاجمون اليهود أو يسبونهم أو يضرونهم، يهاجموننا جميعا”.

وفي معرض الإشارة إلى جهود الشرطة الألمانية لحظر المسيرات الموالية لفلسطين وتفكيك التجمعات غير المرخصة، قال شولتس إن البلاد يجب أن “تعارض بحسم كل من يرددون شعارات مناهضة للسامية الذين يحرقون أعلام دولة إسرائيل الذين يهتفون بشكل صارخ لموت الأفراد جراء هجوم حماس الإرهابي”.

وأضاف “هذه التصرفات ليس لها مكان بيننا. إن تصرفات حماس كانت غير إنسانية ووحشية، ولا يجب أن يهتف أي شخص لها،خاصة في بلد له تاريخ مرتبط بشكل راسخ بالمحرقة”.

كان مبنى يضم عدة مؤسسات يهودية في وسط برلين تعرض للرشق بزجاجات حارقة ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية.

(د ب أ)