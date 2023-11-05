المستشار الألماني: ” من يهاجم يهودا في ألمانيا يهاجمنا جميعا”

مانهايم: حث المستشار الألماني أولاف شولتس جميع الأشخاص في بلاده على “حماية اليهود” في ظل ما وقع مؤخرا من حوادث تصنفها ألمانيا على أنها حوادث معادية للسامية.

وفي حوار مع صحيفة “مانهايمر مورغن” الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال شولتس إن هذا الأمر هو مسألة شجاعة أدبية، وأردف:” من يهاجم يهودا في ألمانيا، يهاجمنا جميعا”.

وتابع السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الدولة تقوم بحماية المؤسسات اليهودية، وقال:” لن نقبل بمعاداة السامية. لدينا قوانين شديدة الوضوح. حرق أعلام إسرائيلية يقع تحت طائلة القانون. الاحتفاء بقتل أبرياء يقع تحت طائلة القانون. ترديد شعارات معادية للسامية يقع تحت طائلة القانون”.

وصرح شولتس بأن من واجب أجهزة إنفاذ القانون تطبيق عقوبات على مثل هذه الانتهاكات.

وقال شولتس:” يجب أن نكافح معاداة السامية بلا أي عذر” معربا عن ثقته في الشرطة والقضاء في ألمانيا، واستطرد أن ” أجهزة إنفاذ القانون لديها الوسائل اللازمة ويجب أن تستخدمها بشكل حازم. انطباعي هو أن السلطات الشرطية والمحاكم تعرف ما يجب القيام به”.

وكانت ألمانيا شهدت مؤخرا بشكل متكرر مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي. وتحقق الشرطة حاليا في العديد من الحالات التي وقعت أثناء مظاهرات أمس السبت (بعد أربعة أسابيع من بداية الحرب) للاشتباه في التحريض وإثارة الفتنة.

(د ب أ)





