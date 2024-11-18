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المستشار الألماني يتمسك برفضه تسليم صواريخ طويلة المدى لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة

رجل يمر بجانب مجسم لصاروخ تاوروس في معرض سلاح. أرشيف

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برلين: تمسك المستشار الألماني أولاف شولتس برفضه تسليم صواريخ كروز طويلة المدى من طراز “تاوروس” إلى أوكرانيا، حتى بعد تغيير الحكومة الأمريكية مسارها.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر، في برلين اليوم الإثنين: “نعم، تم إبلاغ الحكومة الألمانية بهذا الأمر. ولا، ليس له أي تأثيرات على قرار المستشار بعدم تسليم تاوروس”.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ “أتاكمز” التكتيكية التي يبلغ مداها عدة مئات من الكيلومترات ضد أهداف في روسيا لأول مرة. ويهدف هذا في المقام الأول إلى المساعدة في صد الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الروسية وربما الكورية الشمالية على رأس الجسر الأوكراني في منطقة كورسك.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن الأسلحة التي سلمتها ألمانيا لأوكرانيا صارت “أسلحة أوكرانية، ويسمح بالطبع باستخدامها في إطار القانون الدولي”، وأضافت: “جميع الأسلحة التي نوردها لا تندرج ضمن فئة الأسلحة بعيدة المدى”.

(د ب أ)

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