سياسة | دولي

المستشار الألماني يرغب في الحديث مع بوتين حول أوكرانيا “قريباً”

11 - نوفمبر - 2024

بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو، 15 فبراير 2022

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برلين: أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يرغب في استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قريباً” لبحث الصراع في أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، في برنامج حواري على إذاعة “إيه أر دي” العامة، مساء الأحد: “نعم، لقد قررت التحدث إلى الرئيس الروسي في الوقت المناسب”.

وتابع شولتس: “لكنني سياسي مسؤول، ولا أفعل ذلك بمفردي”.

وأوضح شولتس أن إجراء محادثة مع بوتين يتطلب اتصالات ومحادثات مع عدد من الأطراف الأخرى. كما يجب مناقشة الوضع مع أوكرانيا.

وعند سؤاله عن الوقت المناسب لإجراء محادثة مع بوتين، أجاب شولتس: “قريباً”.

وأكد المستشار أنه من المهم ضمان أن “أوكرانيا يمكنها الاعتماد علينا وعلى الآخرين، وألا تخشى أن يجري تركها بمفردها. وأننا نبذل كل ما في وسعنا لمنع تصعيد هذه الحرب”.

وأضاف شولتس: “بالطبع علينا أن نرى إذا كانت هناك سبل لمعرفة ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر إلى الأبد، أم أننا يمكننا إيجاد طرق لإنهائها”.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قال شولتس إنه مستعد للتحدث مع بوتين حول سلام عادل في أوكرانيا، بعد أن صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل الإعلام الروسية بأن بوتين منفتح على الحوار مع الزعيم الألماني.

وفي يونيو/حزيران، قال شولتس إنه لا يمكنه استبعاد إمكانية إجراء محادثة مع بوتين في المستقبل، لكنه أوضح أنها لن تكون مجدية إلا إذا كان هناك شيء محدد للنقاش.

وكانت آخر محادثة هاتفية أجراها شولتس مع بوتين في ديسمبر/كانون الأول 2022، والتي دعا خلالها إلى حلّ دبلوماسي، وسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

(د ب أ)

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  1. يقول عربي:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 6:43 ص

    لقد بداوا يلوحون بالراية البيضاء
    كانوا يريدون انهاك الروس فانهكتهم روسيا

    رد
  2. يقول fady lehlehel:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 9:56 ص

    طاوله بوتين لاذلال قاده اوروبا

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  3. يقول عبد النور:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 6:19 م

    تهالك الاقتصاد الألماني يبدو السبب الرئيس لهذا التحول، لا سيما أزمة شركة BMW الذي هزت أركان الاقتصاد.

    رد

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