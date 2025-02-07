المستشار الألماني يرفض خطط ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

لودفيجسبورج: رفض المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وقال شولتس خلال فعالية انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة لودفيجسبورج: “أرفض تماما ما طرحه الرئيس ترامب. لا ينبغي لنا نقل سكان غزة إلى مصر”.

وذكر شولتس أنه يجب بذل كل الجهود لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وضمان التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة “ستسيطر” على قطاع غزة وتحوله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وبحسب رغبة ترامب، سيتم في المستقبل إيواء سكان غزة في دول عربية أخرى في المنطقة.

ولقي هذا التصريح انتقادات دولية. وقللت الحكومة الأمريكية في وقت لاحق من وقع خطط ترامب. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: “لم يكن هذا بمثابة خطوة عدائية”، متحدثا عن “عرض سخي للغاية” من الرئيس، موضحا أن الولايات المتحدة مهتمة فقط بجعل المنطقة الساحلية صالحة للسكن مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من العيش هناك حاليا.

(د ب أ)