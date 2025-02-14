المستشار الألماني يعلن رفضه انتقادات نائب ترامب لحكومات أوروبية

برلين: أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، رفضه القاطع للانتقادات التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لحكومات أوروبية، خلال الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قال شولتس: “أرفض بشكل قاطع ما قاله نائب الرئيس الأمريكي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن”.

وأشار إلى أن “الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا لديها إجماع مشترك، انطلاقا من تجربة الاشتراكية القومية (النازية)”.

وأضاف أن “هذا يشكل جدارا أمنيا ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة”.

وانطلقت يوم الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية، الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، وتستمر حتى الأحد.

وفي كلمته خلال المؤتمر، انتقد فانس، حكومات أوروبا بسبب “تجاهلها مخاوف الناخبين بشأن الهجرة، والرقابة التي تفرضها على حرية التعبير والمعارضين السياسيين (من اليمين المتطرف)”، دون أن يتطرق إلى كيفية إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، على عكس التوقعات.

وحذر فانس، الأوروبيين من التهديدات التي تواجه الديمقراطية، بلهجة غير معتادة من الحدة، ملمحًا بشكل غير مباشر إلى النقاشات بين السياسيين في ألمانيا حول وضع مسافة بينهم وبين “حزب البديل من أجل ألمانيا”، قائلاً: “لا مكان للجدران الأمنية”.

(الأناضول)