المستشار الألماني يلتقي نتنياهو في تل أبيب

تل أبيب: التقى المستشار الألماني أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبداء تضامنه مع تل أبيب، ضمن جولة تشمل مصر أيضا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن لقاء نتنياهو وشولتز بدأ في تل أبيب.

وأضافت أن شولتز “جاء إلى إسرائيل في زيارة تعاطف وتضامن بسبب الحرب مع حماس”.

وكان المستشار الألماني كتب فور وصوله إسرائيل تدوينة باللغة العبرية على منصة “إكس” قال فيها: “زيارتي لإسرائيل هي زيارة للأصدقاء. ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل”.

وأضاف شولتز: “بعد ذلك سأسافر إلى مصر للقاء الرئيس السيسي. القضية هي حماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع اشتعال النيران في المنطقة”.

ولدى استقباله المستشار الألماني، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين: “زيارة شولتز لإسرائيل خلال الحرب هي رسالة لا لبس فيها للعالم فحواها أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل في حقها في حماية مواطنيها في حربها ضد تهديد الإرهاب”.

Welcome to Israel, German Chancellor Scholz 🇮🇱🇩🇪

Germany has previously reiterated its commitment to the security of the State of Israel as the State of the Jewish people. I thank you for the important visit, which proves that Germany does stand by the State of Israel and… pic.twitter.com/pjhLtyiail

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 17, 2023