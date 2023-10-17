سياسة | عربي | فلسطين

المستشار الألماني يلتقي نتنياهو في تل أبيب

منذ 39 دقيقة

المستشار الألماني أولاف شولتز لحظة وصوله الى مطار بنغوريون

حجم الخط
0

تل أبيب: التقى المستشار الألماني أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبداء تضامنه مع تل أبيب، ضمن جولة تشمل مصر أيضا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن لقاء نتنياهو وشولتز بدأ في تل أبيب.

وأضافت أن شولتز “جاء إلى إسرائيل في زيارة تعاطف وتضامن بسبب الحرب مع حماس”.

وكان المستشار الألماني كتب فور وصوله إسرائيل تدوينة باللغة العبرية على منصة “إكس” قال فيها: “زيارتي لإسرائيل هي زيارة للأصدقاء. ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل”.
وأضاف شولتز: “بعد ذلك سأسافر إلى مصر للقاء الرئيس السيسي. القضية هي حماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع اشتعال النيران في المنطقة”.

ولدى استقباله المستشار الألماني، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين: “زيارة شولتز لإسرائيل خلال الحرب هي رسالة لا لبس فيها للعالم فحواها أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل في حقها في حماية مواطنيها في حربها ضد تهديد الإرهاب”.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل صباح الأربعاء في زيارة تستغرق 5 ساعات، لإبداء تضامنه مع إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الحادي عشر على التوالي، على مناطق عديدة في قطاع غزة، دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

(الأناضول)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رئيس الجزائر يبحث مع المستشار الألماني مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط
11 - أكتوبر - 2023
ألمانيا تعتزم وقف تمويل منظمات الإنقاذ البحري الخيرية وخلافات في قمة غرناطة بشأن سياسة الهجرة
6 - أكتوبر - 2023
ألمانيا تعد بإمداد أوكرانيا بنظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت
5 - أكتوبر - 2023
دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة قبل قمة إسبانيا
4 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية