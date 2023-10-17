المستشار الألماني يلتقي نتنياهو في تل أبيب

تل أبيب: التقى المستشار الألماني أولاف شولتز، مساء الثلاثاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبداء تضامنه مع تل أبيب، ضمن جولة تشمل مصر أيضا.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن لقاء نتنياهو وشولتز بدأ في تل أبيب.

وأضافت أن شولتز “جاء إلى إسرائيل في زيارة تعاطف وتضامن بسبب الحرب مع حماس”.

وكان المستشار الألماني كتب فور وصوله إسرائيل تدوينة باللغة العبرية على منصة “إكس” قال فيها: “زيارتي لإسرائيل هي زيارة للأصدقاء. ألمانيا تقف بثبات إلى جانب إسرائيل”.

وأضاف شولتز: “بعد ذلك سأسافر إلى مصر للقاء الرئيس السيسي. القضية هي حماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع اشتعال النيران في المنطقة”.

הביקור שלי בישראל הוא ביקור אצל חברים. גרמניה עומדת איתן לצדה של ישראל.

לאחר מכן אטוס למצרים לפגוש את הנשיא א-סיסי. הנושא הוא ההגנה על האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה ומניעת התלקחות באזור. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 17, 2023

ولدى استقباله المستشار الألماني، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين: “زيارة شولتز لإسرائيل خلال الحرب هي رسالة لا لبس فيها للعالم فحواها أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل في حقها في حماية مواطنيها في حربها ضد تهديد الإرهاب”.

Welcome to Israel, German Chancellor Scholz 🇮🇱🇩🇪 Germany has previously reiterated its commitment to the security of the State of Israel as the State of the Jewish people. I thank you for the important visit, which proves that Germany does stand by the State of Israel and… pic.twitter.com/pjhLtyiail — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 17, 2023

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل صباح الأربعاء في زيارة تستغرق 5 ساعات، لإبداء تضامنه مع إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الحادي عشر على التوالي، على مناطق عديدة في قطاع غزة، دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

(الأناضول)