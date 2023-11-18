المستشار الألماني يدعو نتنياهو إلى توقفات إنسانية لإطلاق النار في غزة

برلين: دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إلى توقفات إنسانية في الحرب في قطاع غزة.

وقالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية في برلين، اليوم السبت، إن “المستشار الاتحادي أكد الحاجة الماسة إلى تحسين الوضع الإنساني للسكان في قطاع غزة”، وأضافت نقلا عن شولتس أن “التوقفات الإنسانية لإطلاق النار يمكن أن تسهم في تحسين رعاية السكان بشكل كبير”.

وتابعت هوفمان أن شولتس أكد مجددا تضامن ألمانيا الكامل مع السكان في إسرائيل ووقوف ألمانيا بشكل لا يتزعزع إلى جانب إسرائيل.

وقالت هوفمان إن نتنياهو بدوره أكد لشولتس الجهود الإسرائيلية لحماية المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن حركة حماس لا تزال تعرقل هذه الجهود.

وذكرت أن شولتس ونتنياهو تحدثا أيضا عن الجهود الرامية إلى تحرير المحتجزين لدى حماس بأسرع ما يمكن ولاسيما الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء، وقالت إن شولتس أطلع نتنياهو على جهوده من أجل منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، انتقد المستشار الألماني سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وكرر الدعوات إلى حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

وقال شولتس خلال زيارة لمنطقة نوتيتال في ولاية براندنبورغ “لا نريد أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولا نريد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وقال إن النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين تظل حل الدولتين.

وقال شولتس “إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم”.

(وكالات)