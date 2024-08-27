المستشار الخاص جاك سميث يستأنف ضد قرار رفض قضية الوثائق السرية الخاصة بترامب

واشنطن: قدم المستشار الخاص جاك سميث استئنافا ضد حكم يقضي برفض القضية المتعلقة بالوثائق السرية التي احتفظ بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقر إقامته في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقامت القاضية الاتحادية إيلين كانون، التي تم تعيينها من قبل ترامب، برفض القضية في منتصف تموز/يوليو، مشيرة إلى شكوك حول قانونية تعيين وزارة العدل الأمريكية لسميث.

وفي مذكرة قدمت يوم الاثنين، جادل سميث بأن قرار كانون بإلغاء القضية “يتعارض مع سلسلة من القرارات المستمرة… وهو مخالف للممارسات الشائعة والمتبعة منذ فترة طويلة في وزارة العدل وفي جميع أنحاء الحكومة.”

وخلص سميث إلى أن “محكمة الاستئناف يجب أن تلغي أمر الرفض وتعيد القضية لمزيد من الإجراءات.”

وقام المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند بتعيين سميث لقيادة التحقيق في قضية الوثائق السرية في تشرين الثاني/نوفمبر .2022 كما تم تكليفه بقيادة التحقيق في الأحداث التي وقعت بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك دور ترامب في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وتم توجيه اتهام للرئيس السابق في قضية الوثائق العام الماضي، لكن القضية توقفت ولم يكن من المتوقع أن تبدأ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي من المقرر أن يترشح فيها ترامب كمرشح الحزب الجمهوري.

وفي هذه القضية، وجهت لترامب تهمة تخزين معلومات شديدة الحساسية بشكل غير قانوني من فترة رئاسته بين عامي 2017 و2021.

وفي آب/أغسطس 2022، داهم المحققون الاتحاديون قصر ترامب في مار إيه لاجو وصادروا عدة مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها سرية للغاية.

كما وجهت لترامب تهمة التآمر لعرقلة التحقيق.

(د ب أ)