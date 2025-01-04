المستشار النمساوي يعلن أنه سيستقيل “في الأيام القادمة”

فيينا: أعلن المستشار النمساوي المحافظ كارل نيهامر السبت، أنه سيستقيل من منصبه “في الأيام القادمة”، بعد إنهائه محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي.

وقال نيهامر في منشور على منصة اكس “بعد إنهاء محادثات الائتلاف سأقوم بما يلي، سأتنحى عن منصبي كمستشار ورئيس حزب الشعب في الأيام المقبلة لإتاحة انتقال منظّم”.

وفي وقت سابق، قطع حزب الشعب النمساوي المحافظ مفاوضات تشكيل ائتلاف ثنائي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم السبت، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر في حزب الشعب.

وأكدت المصادر انتهاء المفاوضات مع الاشتراكيين، وكانت وكالة الأنباء النمساوية (أ ب أ) نشرت تقريرا عن فشل المفاوضات بين الحزبين. وأوضحت المصادر الحزبية أن سبب فشل المفاوضات هو ” تعذر التوصل إلى اتفاق في قضايا جوهرية أساسية”.

وكان حزب الشعب الذي ينتمي إليه المستشار النمساوي كارل نيهامر أجرى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني محادثات مع الحزب الاشتراكي وحزب “الليبراليون الجدد” لتشكيل ائتلاف ثلاثي يطلق عليه اسم ائتلاف “إشارة المرور”، غير أن حزب “الليبراليون الجدد” أعلن بشكل مفاجئ أمس الجمعة انسحابه من المحادثات، مبررا ذلك بعدم وجود إرادة كافية للإصلاح من قبل الطرفين الآخرين. وفي أعقاب ذلك، استأنف الحزبان المتبقيان، وهما حزب الشعب والحزب الاشتراكي، محادثاتهما بعد ظهر اليوم، لكن المفاوضات انتهت بالفعل في مساء نفس اليوم.

(أ ف ب)