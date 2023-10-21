المستشفيات الإسرائيلية تتلقى إنذارا بهجوم سيبراني محتمل

القدس: تلقت المستشفيات الإسرائيلية، السبت، إنذارا باحتمالية تعرضها لهجوم سيبراني، ففصلت شبكة الانترنت كإجراء احترازي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن “المستشفيات والنظام الصحي تلقت تعليمات من الإدارة السيبرانية (حكومية) بفصل الإنترنت في المستشفيات، بعد إنذار بوجود هجوم سيبراني”.

وأضافت: “كإجراء استباقي، قامت المستشفيات بإزالة (إيقاف) المواقع الإلكترونية، وغيرت جميع كلمات المرور الخاصة بالشبكات الاجتماعية، وأوقفت تسجيل الدخول إلى الأنظمة عن بعد”.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أكثر بشأن ما إذا كان الهجوم قد تم بالفعل.

(الأناضول)