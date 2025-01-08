المستوطنون في الضفة: حان وقت الخلاص بـ”غزة ثانية”.. سنقلب “أوسلو” رأساً على عقب

يتبين أن ثمة من يؤمن “بأننا نعيش في عصر المعجزات” ليس في كل ما يتعلق بغزة فحسب، بل أيضاً في الضفة الغربية. فبينما معظم الجمهور يرى 7 أكتوبر الكارثة الأكبر في تاريخ الدولة، يشخص فيها بعض من اليمين فرصة بل وبداية خلاص.

بعد يوم من العملية الفتاكة قرب “كدوميم” [مستوطنة] التقى وزير المالية سموتريتش مع رئيس مجلس “ييشع” إسرائيل غانتس، والمدير العام لمجلس “عومر رحميم”، ورؤساء السلطات في الضفة، وأطلعهم على نية عقد جلسة للكابنت بناء على طلبه، خططت ليوم أمس لتعنى بالإجراءات للقضاء على الإرهاب في الضفة. “في الضفة أيضاً مثلما في باقي الساحات، ينبغي الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، والانطلاق إلى حملات واسعة داخل أعشاش الإرهاب لاستكمال تدمير السلاح والمخربين”، أخبرهم. رؤية صاغها قبل يوم من ذلك، وبموجبها “يجب أن تبدو الفندق، ونابلس وجنين، مثل جباليا كي لا تتكرر كفار سابا وكفار عزة”.

وزير الدفاع إسرائيل كاتس، هو الآخر وصل إلى ساحة العملية وسمع من المستوطنين بوجود طلب لجبهة جديدة في الحرب. رئيس مجلس مستوطنة “كدوميم”، عوزيئيل فتيك، قال لكاتس: “على حكومة إسرائيل أن تعلن فوراً عن وضع حرب في “يهودا والسامرة” أيضاً، والسماح للجيش الإسرائيلي بضرب الإرهاب في كل مكان وفي كل زمان بلا رحمة”.

المستوطنون في الضفة يرون ما يحصل في غزة، ويغارون. هم يطالبون الحكومة والجيش بتحويل الضفة إلى غزة أخرى. “رأينا كيف تبدو الحرب ضد الإرهاب في غزة وفي جنوب لبنان”، قال غانتس إياه، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إقليمي “بنيامين”. “رأينا كيف تبدو القرى بعد اقتلاع الإرهاب من هناك. هنا يكتفون بقفازات من حرير وبفهم لا يتناسب والتهديدات”.

“أدعو الجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل لتنفيذ تغيير فكري عميق”، أضاف رئيس بلدية مستوطنة “أريئيل”، يئير شتبون. “حان الوقت لحملة سور واق في “يهودا والسامرة”، حملة مكثفة تخرب مخيمات اللاجئين في المنطقة، في طولكرم وجنين ونابلس وفي كل مكان فيه تهديد على سكان إسرائيل”. تسمع أصوات مشابهة في الليكود أيضاً؛ فالنائب أفيحاي بورون مثلاً دعا أمس في مقابلة إذاعية “لتفكيك” السلطة الفلسطينية “من سلاحها وقدراتها الدولية”.

في الوقت الذي تعمل فيه حكومة نتنياهو على وجود إسرائيلي عسكري وربما أيضاً مدني دائم في غزة، فإن مشروع الاستيطان وفروعه في الجيش والحكم تعمل على طمس الفوارق بين الضفة وغزة، بهدف فك الارتباط واتفاقات أوسلو رأساً على عقب. “اقتلاع الإرهاب” من ناحيتهم هو طرد السكان وهدم المنازل والبنى التحتية. الهدف: استكمال أبرتهايد إسرائيل الكاملة في المناطق المحتلة أيضاً. إذا ما نجحوا فسيقضون على فرصة مستقبلية لتحقيق حل الدولتين ولحياة مستدامة.

أسرة التحرير

هآرتس 8/1/2025