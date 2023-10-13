المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين إثر قيود إسرائيلية

القدس: فرضت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، قيودا شديدة على وصول المصلين الى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة وأزقتها وأقامت الحواجز على مداخلها.

وفي تصريح مكتوب، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: “البلدة القديمة محاصرة تماما حيث يتم إدخال فقط من هم فوق ال 70 عاما”.

وأضافت: “المسجد الأقصى شبه فارغ من المصلين”.

وقال شهود عيان إن “البلدة القديمة ومحيطها تشبه الثكنة العسكرية مع الانتشار الكبيرة للشرطة الإسرائيلية فيها”.

وأضاف الشهود: “تمنع الشرطة من هم من غير سكان البلدة القديمة من دخولها”.

وأشاروا إلى أن “عناصر الشرطة الإسرائيلية المتواجدين خارج أبواب المسجد الأقصى يمنعون من هم دون سن 70 عاما من دخول المسجد”.

ويتزايد الغضب الشعبي الفلسطيني على الهجمات الواسعة التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية.

(الأناضول)