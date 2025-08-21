المسجد الأقصى في ذكرى إحراقه الـ56: استباحة شاملة

القدس- «القدس العربي»: أطلت أمس الخميس الذكرى الـ(56) لإحراق المسجد الأقصى على يد اليهودي المتطرّف، الأسترالي الجنسية مايكل دينيس، صباح الحادي والعشرين من آب/أغسطس 1969. وتحلّ الذكرى في وقت تشهد فيه مدينة القدس المحتلّة ومقدّساتها الإسلامية والمسيحية أشرس هجمة احتلالية منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967، حيث وصفته مؤسسة القدس الدولية أنّه وصل إلى حدّ التقسيم والاستباحة الشاملة.

وكان المتطرّف دينيس قد اقتحم المسجد وأشعل النيران عمدًا في الجناح الشرقي منه، حيث أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكافة محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرّر البناء بشكل كبير، ما تطلّب سنوات لإعادة ترميمه وزخرفته كما كان.

ومن أبرز المعالم التي أتت عليها النيران: مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية ويمثّل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

كما تضرّرت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطّمت 48 نافذة في المسجد مصنوعة من الجبص والزجاج الملوّن، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

أما من يشاهد صور اقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد الماضي (الثالث من الشهر الجاري) فلن يصدّق عينيه؛ وهو ما دفع الباحث المتخصص في شؤون القدس والمسجد الأقصى زياد ابحيص إلى طرح مجموعة من الأسئلة، أبرزها: هل هذا مسجد أم معبد توراتي؟ وهل هذا حال المسجد الأقصى منذ احتلاله؟ أم أنّه أمر مستجد؟ وكيف استجد؟ وأين يقف المسجد الأقصى اليوم وما هو المتوقع له مستقبلًا؟

يقول في رصده لتطورات واقع الحال في الأقصى إنّه بمجرد احتلال المسجد الأقصى توقفت الصلاة فيه، حيث حاول الاحتلال وضع الأقصى وسائر الأوقاف الإسلامية في القدس تحت هيمنة وزارة الأديان، لكن قيادة الأوقاف رفضت ذلك وشكّلت الهيئة الإسلامية العليا التي أعلنت نفسها السلطة الحصرية المخوّلة بإدارة المسجد الأقصى.

محاولة الهيمنة

وتابع حديثه لـ»القدس العربي»: «بعد إبعاد رئيس الهيئة إلى الأردن، عُيّن وزيرًا للأوقاف في الحكومة الأردنية، ما أتاح لها بعد فترة استعادة تبعية المسجد الأقصى وأوقاف القدس للأوقاف الأردنية، وهو ما أرسى قواعد إدارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال، ويُعرف بـ(الوضع القائم)، والذي عنى بقاء المسجد الأقصى المبارك كما كان قبل 5-6-1967».

ويشدد: «انتقل المسجد الأقصى على مدى 58 عامًا من احتلاله من مقدّس تتولى إدارته وإعماره المقدسات الإسلامية، إلى فرض شرطة الاحتلال لنفسها باعتبارها الجهة المسؤولة عن المسجد الأقصى، وتهميش الأوقاف الإسلامية إلى خانة (إدارة الحضور الإسلامي) في الأقصى، حيث فُرضت الاقتحامات بشكلٍ يومي بدءًا من عام 2003 أفرادًا أو مجموعات صغيرة لم تكن تزيد عن 5 أفراد، لتصبح أفواجًا من 20 شخصًا عام 2006 مع السماح بوجود فوج واحد فقط داخل الأقصى وانتظار خروجه ليدخل فوج غيره. اليوم بات فوج المقتحمين الواحد يصل إلى سقف 200 مقتحم، مع السماح بوجود 6 أفواج متزامنة داخل الأقصى، ليصل عدد المقتحمين في لحظة واحدة إلى 1,200 مقتحم».

وفي وقت لاحق، خُصصت أوقات لاقتحام المستوطنين عام 2008 بدأت بثلاث ساعات وتزايدت تدريجيًا حتى باتت اليوم ست ساعات وربعًا موزعة على فترتين: الأولى وقت الضحى والثانية بعد صلاة الظهر، مع حصار كامل للمسجد وتضييق شديد على دخول المصلين خلالها. ويُعرف هذا المسار بـ»التقسيم الزماني للأقصى».

أما «التقسيم المكاني»، فيتعلّق بمحاولات الاحتلال السيطرة على الساحة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى ومن ثم الساحة الشرقية، وهو مسار طويل تستمر فيه المساعي الاحتلالية لقضم الساحة الشرقية، حيث يقضي المقتحمون جل وقتهم ويؤدّون فيها طقوسهم ويحاولون تكريسها وكأنها «الكنيس غير المعلن» في الأقصى.

ويرى ابحيص أنّ «رؤية الاحتلال الحالية للمسجد الأقصى هي إزالته من الوجود وتأسيس الهيكل في مكانه وعلى كامل مساحته، أي أنّها تطبق المبدأ الاستعماري الأساسي للصهيونية على الأقصى، فتنتقل من الإحلال على مستوى الأرض والسكان إلى الإحلال الديني على مستوى المقدسات. وهو إحلال يشكّل الأقصى عنوانه، لكنه لا يقتصر عليه، بل يمس أيضًا المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وقبر يوسف دويكات في نابلس، وقبورًا ومقابر ومعالم عديدة في القدس وسائر فلسطين».

ويستدرك قائلا: «إنها رؤية تطورت على مراحل، من احتلاله عام 1967، إلى محاولات الصهيونية الدينية فرض (السيادة الصهيونية عليه) خلال أعوام 1996، أو باقتحام شارون للأقصى عام 2000، أو بفتح باب الاقتحامات عام 2003».

ويرى أنّه مع الصعود المتواصل للصهيونية الدينية بات الإحلال الديني هو الهدف، بإزالة المسجد الأقصى من الوجود وتأسيس الهيكل في مكانه.

الإحلال الديني

ويشدد على أنّ التقسيم الزماني والمكاني والتأسيس المعنوي للهيكل ليست إلا مسارات في مرحلة انتقالية تهدف إلى نقل المسجد الأقصى من خانة المقدس الإسلامي الخالص إلى خانة المقدس المشترك بين اليهود والمسلمين، تمهيدًا لنفي الهوية الإسلامية عنه وتحويله إلى هيكل يهودي خالص.

ويخلص في حديثه إلى أنّ الهدف الأول للمرحلة الانتقالية قد تحقق بالفعل، إذ فرض الاحتلال هوية يهودية توراتية في المسجد الأقصى موازية لهويته الإسلامية، وبات الأقصى مقدسًا مشتركًا.

ويتابع: «لما كان هذا هدفًا جزئيًا من مسار إجمالي يستهدف التهويد الكامل للأقصى، فإن الطبيعي أن يبدأ الاحتلال الآن بالتطلّع للسقف التالي، والمتوقع هنا اتجاهان: الأول تكريس الهوية اليهودية المفروضة في الأقصى عبر مزيد من المقتحمين وتمديد ساعات الاقتحام، ومزيد من فرض الطقوس وصولا إلى القربان وفرض الأدوات التوراتية فيه وتوظيفها. أما الاتجاه الثاني فهو السعي إلى تأسيس كنيس يهودي في الأقصى».

«عين على الأقصى» في بيروت

وعُقد الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر صحافي أُطلق خلاله تقرير «عين على الأقصى التاسع عشر»، وذلك في الذكرى السادسة والخمسين لإحراق المسجد.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكّد هشـــــام يعقوب، رئيس قسم الأبحاث والمعلومات في المؤسسة، أنّ تلك الأشهر مرّت ثقيلة على المسجد الأقصى، وكأنّ الحريق الذي أضرمه الاحتلال قبل ستة عقود لا يزال مشتعلًا حتى اليوم.

ورأى أنّ الاحتلال عزّز خطواته في فرض التقسيم الزماني بين المسلمين والمســـــتوطنين، حيث بات للمسلمين أوقات محدودة للصلاة، فيما خُصصت أوقات كاملة للمقتحمين اليهود تحت حماية شرطة الاحتلال. كما أشار إلى استمرار الأطماع بالسيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد في محيط مصلى باب الرحمة، مع تكثيف الطقوس التلمودية هناك بما يعكس محاولات فعلية لبناء كنيس داخل الأقصى.

أما على الصعيد الثقافي والعمراني، فقد أشار التقرير إلى محاولات الاحتلال المستمرة لتشويه رمزية المسجد وإغراق محيطه بالمشاريع التهويدية. وأوضح يعقوب أنّ الاحتلال وسّع نطاق حفرياته في محيط القصور الأموية وساحة البراق، واستولى على أراضٍ ومبانٍ في البلدة القديمة ومحيطها، فضلًا عن إطلاق مشاريع تهويدية جديدة مثل «المصعد الكهربائي» في ساحة البراق.

وعلى الصعيد الديموغرافي، كشف يعقوب أنّ أعداد المقتحمين للمسجد بلغت نحو 38,875 مقتحمًا خلال فترة الرصد، بزيادة 36% عن العام الماضي، مع تسجيل قفزات نوعية في أعيادهم الدينية، أبرزها «الفصح العبري» الذي شهد أكثر من 6,700 مقتحم. في المقابل، شدد على أنّ الاحتلال قيّد الوجود الإسلامي عبر فرض أعمار محددة لدخول المسجد، ومنع الاعتكاف، وإغلاق الأقصى في أوقات الحرب، وإصدار أكثر من 293 قرار إبعاد.

مواقف

وفي المواقف، ذكرت «هيئة علماء فلسطين» أن الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى قبل 56 عاما «لا يزال مشتعلا، بل امتد ليطال قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في محرقة بشرية هي الأكبر في التاريخ الحديث».

جاء ذلك في بيان للهيئة (مستقلة) : «اليوم، وبعد 56 عاماً، فإن الحريق ما زال مشتعلاً، بل امتد ليطال غزة والضفة في محرقةٍ بشرية هي الأكبر في التاريخ الحديث»، في إشارة إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

كما أكدت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في بيان بالمناسبة، أنه «لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على أي شبر من المسجد»، ودعت الأمة العربية والإسلامية قادة وشعوباً ومنظمات، إلى «تحمل مسؤولياتهم التاريخية في دعم صـــــمود الشعب الفلسطيني ومقاومــــته لمـــواجهة خطر وعدوان الاحتلال».