عن الهيئة العربية للمسرح في إمارة الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة ، صدر كتاب الناقد والباحث اللبناني الحسام محيي الدين الموسوم بعنوان « المسرح اللبناني :

أزمة المرجع النقدي من النص إلى العرض « هو رسالة ماجستير بتقدير جيد جداً إشراف البروفيسور الدكتورة جيمي عازار ، يبحث في قسمه النظريّ منطلقات وأفكار النقد في تقصّي النشاط المسرحي اللّبناني المعاصر من خلال النّصوص الأصيلة التي كتبها مسرحيّون لبنانيّون ، أو المنقولة عن الغرب بالتّرجمة ، وعبورها إلى الخشبة بين التّمثيل والإخراج . كما تضمّن الكتاب في منحاه التّطبيقيّ استشكال التجربة النقدية للكاتب والباحث الراحل عصام محفوظ ورؤيته إلى قضايا المسرح المحلي ، منتهياً إلى مجموعة مخرجات أهمها أنّ النقد استغرق في الإحصاء والتأريخ للحركة المسرحية اللبنانية ، وابتعد من كتابة مناخ التجارب المسرحية على سبيل التأويل ، فلم يقارب خلفياتها السياسية أو الاجتماعية في بلد مركّب ثقافياً كلبنان ، كما لم يستند الناقد إلى مدارس أو نظريّات بعينها ، مكتفياً بثقافته الشخصية ، وهو ما يستوجب قيام مشروع نقديّ يأوّل المسرح المعاصر ، ويعيد وضع تجاربه في نصابها الفني والاجتماعي / الثقافي الصحيح بما يطوّر من النقد والمسرح معا .