المسرح الوطني اللبناني يتيح للمكفوفين مشاهدة الأفلام

نظمت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» أسبوع سينما المكفوفين في 22 أب/أغسطس الجاري في المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ في مدينة طرابلس، تحت شعار «السينما للجميع « وعرضت مجموعة من الأفلام القصيرة بالوصف الصوتي والتي تتيح للمكفوفين مشاهدة الأفلام في خطوة من شأنها مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على مشاهدة أفلام السينما باستمرار وهي الأولى من نوعها في طرابلس وتعرض الأفلام بالمجان للجمهور.

وأكد الممثّل والمخرج اللبناني قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني: «أن استمرار عروض الأفلام والمهرجانات والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا يشكل فرصة مهمة للتلاقي وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم كي يكون الفن حقا للجميع باصرار الشباب المتطوعين على العمل من أجل الفن».

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب المتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور والتي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس، وإقامة الورش والتدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة فتح وتأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، ومن المهرجانات التي أسستها: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، مهرجان طرابلس المسرحي الدولي، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، مهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، مهرجان أيام صور الثقافية، مهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر، مهرجان تيرو الفني الدولي، ومهرجان صور المسرحي الدولي.