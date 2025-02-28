المسلسل الرمضاني «أهل الخطايا»: جريمة سفاح التجمع وجرائم «الدارك ويب»

القاهرة – «القدس العربي»: تتناول دراما رمضان هذا العام عددا من القصص الواقعية في واقعنا المعاش، ومن أبرزها مسلسل «أهل الخطايا»، الذي يناقش العديد من الجرائم، ومن أبرزها جريمة سفاح التجمع، التي كانت محط اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، إلى جانب جرائم «الدارك ويب»، وغيرها من الجرائم التي سيتم الكشف عنها على مدار حلقات المسلسل.

وتسود حالة من الجدل أثارها البرومو الرسمي للمسلسل، المقرر عرضه طوال الشهر، ويشارك في بطولته الى جانب جمال سليمان كل من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، دكتور أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، إلى جانب مجموعة من أهم خريجي أكاديمية الفنون الحاصلين على العديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.