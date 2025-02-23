المسلسل الرمضاني الجديد «أثينا»: دراما مليئة بالإثارة والتشويق

القاهرة – «القدس العربي»: تناقش النجمة المصرية ريهام حجاج مخاطر «الدارك ويب»، خلال مسلسلها الرمضاني الجديد «أثينا»، الذي تنافس به في سباق دراما رمضان 2025.

ومن المقرر عرض هذا العمل على قنوات المتحدة، ويتم الترويج للمسلسل بنشر بوسترات جماعية لأبطال المسلسل وبوستر لكل واحد ومكتوب على كل بوستر كلمة «ممكن نبقى أصحاب»، مما يكشف عن وجود لغز كبير في المسلسل سوف يعيش المشاهد مع أبطال العمل طوال الحلقات لحل اللغز خلال الأحداث المشوقة.

هذا العمل بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الـــــوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت ريهام حجاج قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل «صدفة»، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.