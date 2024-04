المسلمون العاملون بقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة يخشون الانتقام

واشنطن: قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي، إنه يعتقد أن أعضاء المجتمعات الإسلامية والعربية العاملين في قطاع التكنولوجيا لا يشعرون بالارتياح إزاء التحدث عن تجاربهم، في إشارة واضحة إلى تأثير الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وكتب ألتمان على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: أمس الخميس: “الزملاء المسلمون والعرب (خاصة الفلسطينيون) في مجتمع التكنولوجيا الذين تحدثت معهم يشعرون بعدم الارتياح إزاء التحدث عن أحدث تجاربهم، غالبًا بسبب الخوف من الانتقام والإضرار بفرصهم الوظيفية”.

وحث رئيس الشركة المطورة لروبوت الدردشة شات جي.بي.تي قطاع التكنولوجيا على التعامل مع أعضاء المجتمعات العربية والمسلمة بتعاطف.

وفي رد على المنشور، سأل أحد مستخدمي منصة “إكس” ألتمان عن شعوره إزاء تجارب المجتمع اليهودي.

muslim and arab (especially palestinian) colleagues in the tech community i've spoken with feel uncomfortable speaking about their recent experiences, often out of fear of retaliation and damaged career prospects.

our industry should be united in our support of these colleagues;…

— Sam Altman (@sama) January 5, 2024