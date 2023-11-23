المسلمون الهولنديون يشعرون بالقلق إزاء فوز حزب مناهض للإسلام

مسلمون هولنديون يؤدون صلاة الأضحى في مسجد في روتردام في 28 يونيو 2023- ا ف ب

أمستردام: يشعر المسلمون في هولندا بالقلق بشأن ما سيأتي بعد الفوز المتوقع لحزب “من أجل الحرية”، بزعامة السياسي اليميني المتطرف الشعبوي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز، في الانتخابات البرلمانية الهولندية، التي جرت أمس الأربعاء.

وقال محسن كوكتاس، رئيس “هيئة التواصل بين المسلمين والحكومة”، للتلفزيون الهولندي، اليوم الخميس: “كمسلم ملتزم، أشعر بالقلق”.

وأضاف كوكتاس: “لم أكن أتوقع هذه النتيجة حقاً. المسلمون يواجهون وقتاً عصيباً”.

وأشار كوكتاس إلى أن حزب “من أجل الحرية”، بزعامة الشعبوي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، تعهد بإغلاق المساجد وحظر القرآن.

وأضاف كوكتاس أنه إذا تمكن فيلدرز من تشكيل حكومة ائتلافية وتنفيذ برنامجه المناهض للإسلام، فإن ذلك يعني أن المسلمين في هولندا لن يتمكنوا بعد الآن من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

وقال كوكتاس: “نحن نؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون”، مضيفاً أنه يحترم اختيار الناخبين الهولنديين.

وأضاف كوكتاس: “ولكن كمسلم متدين وملتزم، أشعر بالقلق”.

وبرز حزب “من أجل الحرية”، الذي يتزعمه فيلدرز، كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية الهولندية التي جرت أمس الأربعاء.

(د ب أ)