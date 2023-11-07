المسلم واليهودي والمسيحي بصوت واحد في المغرب: لا لقتل الأبرياء… وكل التضامن مع فلسطين

الرباط – «القدس العربي»: تناقلت عدة منابر إعلامية محلية أخباراً تفيد بتضامن يهودي مغربي مع فلسطين، كما أوردت تعاطف مسيحيين مغاربة مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، أما غالبية المغاربة من المسلمين فتضامنهم تحصيل حاصل وتسري به الأخبار يومياً من خلال مسيرات ووقفات تجاوزت فعل التضامن إلى الاحتجاج على “الحرب القذرة” التي تحاول من خلالها إسرائيل إبادة شعب من الصعب أن يباد أو أن يموت ولا يمكن للقضية أن تنتهي أيضاً.

منذ أيام، وقف يهودي مغربي يدعى يعقوب بيرل برفقة ابنه أمام البرلمان، وحدهما كانا هناك في المساء، ووحدهما صنعا الحدث وهما يرفعان لافتات تحمل عبارات التضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على شعب أعزل، لم تكن اللافتة وحدها المرفوعة بل جاورها علم فلسطين الذي بات أشهر الأعلام الدالة على التحرر من قيود الاحتلال.

الإعلام المغربي خصص حيزاً وافياً لوقفة اليهودي المغربي وابنه، وكان من بينها موقع حزب “العدالة والتنمية” الذي أفرد له مقالاً ركز على إعلان يعقوب بيرل تضامنه المطلق مع أهل غزة وهم يتعرضون لإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

التصريحات التي أدلى بها بيرل للصحافة كانت قوية جداً وذهبت رأساً إلى اتهام مباشر يفيد بأن “كل الإرهابيين إما صهاينة أو تلامذتهم”، وإن “ما تقوم به إسرائيل في غزة سيجلب المعاناة للعالم بأسره ولن يعاني الفلسطينيون وحدهم.”

وأضاف قائلاً: “نحن هنا لنواجه قليلاً الدعاية الصهيونية التي تصور اليهود جميعاً صهاينة وتريد أن تصور المسلمين واليهود أنهم أعداء، وهذا كذب تماماً”، واستشهد بوقفته الاحتجاجية أمام البرلمان من أجل “إظهار التضامن مع الفلسطينيين وقضيتهم، وإظهار أن اليهود الحقيقين ليسوا صهاينة، بل شعب محب للسلام”.

ووجّه يعقوب بيرل رسالة إلى “الناس في غزة” أكد لهم فيها “أنهم يدافعون عن العالم كله”، وتابع قائلاً: “إن وجودهم هناك في غزة وفي فلسطين والقدس يحرم الصهاينة من تنفيذ مخططهم كاملاً”، كما أن “مقاومة الفلسطينيين للطرد وتحملهم لحيل الصهاينة التي تمارس ضدهم، إنما هي مقاومة من أجل العالم بأسره وينقذونه من معاناة المصير نفسه”.

الشعارات التي رفعها اليهودي المغربي يعقوب وابنه، تمثلت في عبارات تضامنية قوية تقول إحداها “من النهر إلى البحر سنحرر فلسطين”، و”اليهود الحقيقيون ليسوا صهاينة”.

موقف اليهودي المغربي يعقوب “الصريح” و”الجريء” كما وصفه عدد من المتتبعين والخبراء، جاء على إثره موقف آخر أقل حدة بمضمون رافض لمنطق الحرب والقتل، وذلك على لسان يهود مغاربة يقيمون في إسرائيل نقلت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية تصريحاتهم.

“مغاربة إسرائيل”، وهي الصفة التي يدعى بها المغاربة من المغتربين خارج أرض الوطن كل حسب البلد الذي يقيم فيه، دعوا إلى تدخل العاهل المغربي محمد السادس، لوقف الحرب وإحلال السلام، لأنه “سيساهم بكل تأكيد في وقفها؛ بالنظر أولاً إلى الوضع الاعتباري الذي يتمتع به المغرب، والثقة التي تضعها فيه جميع الأطراف، وبالنظر أيضاً إلى تجاربه السابقة في الوساطة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين زمن الملك الراحل الحسن الثاني”.

تصريحات اليهود المغاربة في إسرائيل جاءت على لسان عدد منهم، مثل العاد بنخليفة، الذي قال إن “المغرب مدعو بالإضافة إلى ذلك، إلى تزعم مبادرة سلام على المستوى العربي لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة”، لأن “الدبلوماسية المغربية أثبتت قدرتها على تزعم مبادرات من هذا النوع انطلاقاً من السمعة والثقة اللتين يحظى بهما المغرب في محيطه الإقليمي والدولي”.

أما شيمون أتياس، وهو أيضاً يهودي مغربي، فقد قال إن على المغرب “التدخل لوقف هذه الحرب التي لا تخدم مصالح أي طرف”، كما أن “مغاربة إسرائيل على ثقة كاملة بأن التدخل المغربي من شأنه أن يوقف الحرب الدائرة ويساهم في إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط”.

الصحيفة الإلكترونية نفسها أفردت حيزاً لتصريحات مسيحيين مغاربة أعلنوا تعاطفهم “مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض اليوم للإبادة الجماعية وللتطهير العرقي”، مؤكدين أنهم يصلون “دائماً لتنعم منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمزيد من الاستقرار”، ودعوا بدورهم إلى أن “تبذل الدولة المغربية كل الجهود الممكنة للضغط لإعادة السلام إلى هذه المنطقة وإخراجها من أجواء الحرب والتقتيل والفوضى التي تستهدف الشيوخ والنساء والأطفال بلا أية رحمة”.

كما دعا رئيس “اتحاد المسيحيين المغاربة” في التصريحات نفسها، إلى أن “يواصل الملك محمد السادس جهود حماية حقوق الفلسطينيين وحماية حقهم في الحياة بعد أن صمت الغرب وسجلت جهات كثيرة مواقف مصطفة إلى جانب دون آخر، خصوصاً إلى الجانب الإسرائيلي”.

إلى جانب المرتبطين بالدين، مسلمين وبجوارهم اليهود والمسيحيون، يقف المغاربة بكل أطيافهم الأخرى بين علمانية حداثية وأخرى محافظة متضامنين مع فلسطين في كل مناسبة وفي كل محطة، بل هناك من تجاوز سقف التضامن إلى الاحتجاج، ومنهم من بالغ في ذلك وهو يحرض على أسماء كانت حاضرة بدورها في دعم فلسطين بالقلب والقلم. لكن بمقياس المغالاة، فهم أقل تضامناً من البقية، وهو ما كان موضوع بيان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت فيه عن تضامنها مع المستهدفين من “شعارات رفعت من مكبر صوت تحمل تهجماً على زميلين” في مسيرة بطنجة (شمال)، وأكدت أن ذلك يدخل في “خانة التشهير والتحريض والكراهية”.

وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وترحمها على شهداء الواجب المهني في قطاع غزة”، كما نبهت إلى “مخاطر استغلال مشاعر التضامن الصادقة والعفوية التي تترجم وقوف المغرب دولة وشعباً مع الفلسطينيين، من أجل تصفية حسابات سياسية أو شخصية مع مواطنين أو مؤسسات أو هيئات.”