المسنّون في غزة يروون لـ«القدس العربي» معاناتهم في ظل العدوان

غزة – «القدس العربي»: «حالنا لا يسرّ عدوا ولا حبيبا»، مقولة تقال دوماً حينما يكون الوضع غير إنساني بالمطلق، قالتها إحدى النازحات المُسنّات في قطاع غزة.

هذه العجوز المُقعدة ذات السبعين عاماً، وتدعى علياء الفيومي، فلسطينية الأصل عاشت طفولتها وشبابها في جمهورية مصر العربية، ما جعلها شاهدة على حرب العدوان الثلاثي عام 1956، ونكسة عام 1967، وحرب النصر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وأكدت لـ»القدس العربي»: أن «من بين كل الحروب والأهوال التي شهدتها لم أعش أبشع وأقذر من الحرب الاسرائيلية هذا العام 2023».

وزادت: «في هذه الحرب الدمار طال البشر والشجر والحجر، أجتاح كل القطاع من شماله إلى جنوبه، وأتى على الأخضر واليابس وقطع حتى كل سبل العودة إلى بيوتنا التي لا نعلم ما هي حالها». وتكمل «كل يوم نسمع عن أرقام لا يستوعبها عقل ولا منطق، جعلت هذه الحرب هي الأفظع من بين كل الحروب التي شنتها إسرائيل علينا مستخدمة كل أنواع الأسلحة في التدمير وقتلنا».

فهذه المسنّة التي نزحت من مدينة غزة إلى خيام النازحين الواقعة غربي مدينة خانيونس، تقطّعت السبل بينها وبين أبنائها الذين لم يستطيعوا الخروج من غزة بسبب القصف المتواصل على المدينة.

وتتمنى الحاجة أن تعيش المتبقي من عمرها آملة في مجاورة أحفادها، ولكنها تقول مستنكرة حياة التشرد: «الأوضاع في الخيام مأساوية أيضاً لا تسرّ عدوا ولا حبيبا».

وتختتم حديثها بالقول : «بأي ذنب نُباد؟. حقنا نعيش..نأكل ونشرب ونعلم أولادنا»، قبل أن يغلبها التعب والإرهاق، ملقية اللوم على العرب والعالم الذين لم يصدوا عن فلسطين وأهلها الظلم والدمار، وهو نفس ما قاله مسنّ آخر نازح من مدينة غزة، مستنكراً «مشاركة طيران أمريكي ومن دول أخرى في قصف قطاع غزة جنبًا إلى جنب مع طائرات الصهاينة، كما يزعجنا صمت الحكام العرب عن الإبادة التي نتعرض لها نحن الفلسطينيين».

الحاجّ عبد الهادي صيدم الذي عانت عائلته التهجير من يافا إلى غزة في عام النكبة 1948، يعيش وأسرته المشهد نفسه بعد 75 عاماً بالنزوح من غزة إلى خانيونس.

ويقول لـ «القدس العربي» وصوته يملأه الحنق والحزن: «أجدادي من قدامى المجاهدين الذين قدموا من الحجاز إلى فلسطين مع صلاح الدين الأيوبي لفتح القدس عام 1187».

وأشار إلى أن عائلته منتشرة في مختلف الدول العربية لا سيما دول الخليج، التي يلقي عليها اللوم اليوم بعدم نصرة فلسطين. ورغم أنه وعائلته كانوا ميسوري الحال في غزة، ويمتلكون بيوتا وأراضي، بدّلت الحرب على القطاع حالهم في غمضة عين، بعد أن دمّر صاروخ إسرائيلي منزلًا له تبلغ قيمته 3 ملايين دولار، وأجبرته على النزوح خالي الوفاض.

لكن بكاءه وهو يسرد الواقعة لم يكن بسبب خسارة المنزل، يقول محزونا: بل «بسبب خسارتي ما هو أغلى بكثير، حياة حفيدي وحفيدتي التي اقتنصها هذا الصاروخ الغاشم». في مخيمات مجبرة على استيعاب أضعاف طاقتها لن يكون الوضع إنسانيا أبدًا، فحياة النازحين في خيام خانيونس وصفها الرجل خلال حديثه: «أشبه بحياة الدواب، وربما هي أسوأ حتى من ذلك، فلا يوجد طحين لمأكل، ولا مياه نظيفة لمشرب، ولا فراش آدمي لمضجع، ولا حتى دورة مياه صالحة للاستعمال». وأضاف أنه «بعد نزوح الآلاف أصبح سعر كل شيء خارج حدود المقدرة، بسبب نفاد السلع والمواد التموينية في خانيونس ورفح، والمتبقي منها ترتفع أسعاره يوميًا بشكل جنوني». وتابع «اختفاء البضاعة من الأسواق يأتي في ظل الحصار المطبق على القطاع وعدم تدفق ووصول وتوزيع المساعدات بشكل متواصل»، مستدركا: «لكن بجملة الظلم الذي يعيشه أهل غزة، فلا تقدر أن تميز أي ظلم أكبر في ظل عيش حياة لا تحمل أي ملمح من ملامح العدالة والإنسانية».