المسيرات تكثف إطلاق القنابل وسقوط عشرات الضحايا في غزة.. ووفيات الأطفال تتزايد بسبب البرد

غزة – “القدس العربي”:

استمرت قوات الاحتلال في هجماتها الدامية ضد قطاع غزة في اليوم الـ 458 للحرب، حيث سقط عشرات الضحايا جراء غارات متعددة ضربت منازل وشوارع، في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن وفاة طفل من شدة البرد، ليرتفع عدد الأطفال الذين قضوا بذات السبب إلى ثمانية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45,854 شهيدا و109,139 اصابة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، فيما لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مجازر غزة والشمال

وفي التفاصيل الميدانية، استمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق التوغل البري في مناطق شمال قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقصفت قوات الاحتلال بشكل عنيف مخيم جباليا للاجئين، كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن عمليات قصف جوي ومدفعي في مناطق أخرى في بلدة بيت لاهيا، والتي عطل الاحتلال قبل عدة أيام المشفى المتواجد فيها وهو كمال عدوان.

وأبلغ مواطنون عن سقوط قذائف مدفعية وعمليات إطلاق نار كثيف على المناطق القريبة من الحدود الشرقية، وبالتحديد جباليا وبيت حانون، علاوة عن استهدافات أخرى لمنظمة التوام.

في السياق، أبقت قوات الاحتلال على هجماتها الدامية على مدينة غزة، وترافق ذلك مع استمرار الهجمات على العديد من مناطق المدينة، حيث هاجمت آليات المتوغلة على الأطراف، الأحياء الشمالية وبالتحديد حيي الصفطاوي والكرامة، وأطلقت طائرات مسيرة من نوع “كواد كوبتر” النار على حي الصفطاوي، فيما قامت الزوارق الحربية بإطلاق النار على منطقة السودانية أيضا.

في الموازاة استمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة، وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا صوب أرض زراعية في شارع جولس في مخيم النصيرات، كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية الأطراف الشمالية الشرقية للمخيم، حيث سقطت القذائف على حيي الدعوة والمفتي ومحيط شركة توليد الكهرباء، وسمع في تلك المناطق أصوات انفجارات عالية وعمليات إطلاق رصاص ثقيل، وذكر شهود عيان أن قصفا آخر طال المناطق الغربية للمخيم.

استمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق قطاع غزة

كما تعرضت أطراف مخيم البريج الشرقية وأطراف مدينة دير البلح لقصف مدفعي عنيف طال المناطق التي هدد سكانها قبل أيام بالنزوح القسري، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية جنوب مدينة دير البلح.

أما في مدينة خان يونس، فقد قصفت مروحيات اسرائيلية منطقة المواصي غرب المدينة التي يتواجد فيها مئات آلاف النازحين، وأبلغ مواطنون عن سقوط العديد من القذائف المدفعية على بلدات القرارة وبني سهيلا وخزاعة.

واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل مدينة رفح بالعديد من القذائف، كما تعرضت المناطق الغربية لإطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة.

وفيات البرد تتزايد

وفي سياق قريب، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ️وفاة الطفل يوسف أحمد أنور كلوب الذي لم يتجاوز عمره 35 يومًا، نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارص الذي يعاني منه قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن هذه الحادثة تأتي في إطار ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارص، حيث بلغ إجمالي المتوفين حتى الآن 8 حالات منذ بداية فصل الشتاء الحالي.

وكانت وكالة “الأونروا” قالت إن الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن العدد مُرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر الاحتلال منازلهم وباتوا يسكنون الخيام منذ بدء “جريمة الإبادة الجماعية” على قطاع غزة منذ قرابة 15 شهراً.