المشاركون في جريمة الصمت

مشرفةً على الموت ترقد الدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة والناشطة الحقوقية، عقب إضرابٍ عن الطعام امتد منذ سبتمبر الماضي، مطالبةً بالإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح الناشط الحقوقي بدوره، بعد أن انتهت مدة محكوميته في قضايا سخيفة، ملفقة يقيناً، «ألبسه» إياها نظام عبد الفتاح السيسي، قضى بموجبها عشر سنواتٍ هي زهرة شبابه في السجن.

ناشطون كثيرون يصرخون بملء أصواتهم ويحتجون، يشفقون عليها من ميتة كهذه ويتعاطفون مع مأساة هذه الأسرة ومعاناتها، وقد يتذكر بعضهم أن قرابة السبعين ألفاً لهم حكاياتٌ مشابهة، إن لم تكن أقسى يقبعون في سجون السيسي، لكننا لا نعرف أساميهم (وأشك أن أحداً حصرها)، ولعلها قد تفارق الحياة بينما أكتب هذه السطور.

وبينما تملأ حملة الاستغاثة والخوف والألم هذه، فضاء التواصل الاجتماعي والحلقات التي يدور فيها أصحابها، فإنك ما أن ترفع رأسك لتنظر خارجها فقلما ستجد من يهتم أو يعرف.

ليس لدي أدنى شك في أن عدم اكتراث السيسي ونظامه، البين الأكيد حتى الآن، تكمن دعامته الأساسية في هذا الانفضاض العام عن الشأن العام (لأسبابٍ لن أخوض فيها هنا)، فالناس يُحبسون ويعذبون ويموتون، بل قد يقتلون وتلقى جثثهم في مقالب القمامة، كما حدث في مجزرة رابعة، وفي التصفيات الجسدية العديدة لـ»إرهابيين»، دون أن ينتفض الجسد الاجتماعي، أو يحدث أي شيءٍ جدير بالذكر، أو التدوين، بل تمضي هذه القافلة التعسة ويسير فيها الناس غير عابئين ولا ناظرين وراءهم.

لقد آثر الناس أمام بطش الأنظمة ورداءة الأوضاع في بعض البلدان، السلامة واختاروا الصمت والتجاهل حتى أصبح طبعاً، ومع مضي الوقت لم يعودوا يأبهون، فألحقوا بالصمت، الجهل والعمى الاختياريين

ما رأيك في ما يحدث مع دكتورة ليلى سويف؟ سألت قريباً لي، ليس بغير مهتمٍ تماماً ولا منفصلٍ عن الواقع. من تكون هذه إن شاء الله؟! أجابني دون تردد. لم أحتج لأكثر من هذا لأدرك أين نحن. شرحت له فأبدى امتعاضاً، عن ضيقٍ مما لحق بهذه الأسرة وأشباهها ومن الظلم والقسوة؟ أم من ضيقٍ مني وسأمٍ من حكاية الحقوق السياسية والحريات و»حموم الإنسان»، كما قال لي أحدهم سابقاً لا أعلم يقيناً وإن كنت أرجح الأخير، فقد سارع فحسم الأمر، بأن الله وحده سيحكم يوم القيامة فيمن ظَلَمَ ومن ظُلِمَ، قبل أن يغير الموضوع، متهللاً، لآخر أخبار النادي الأهلي.

شأنٌ آخر يشغلنا ويشغل العالم بأسره، يصعب تجاهله (بل أزعم أنه يستحيل)، وهو مذبحة الشعب الفلسطيني وما يلحق به من تطهيرٍ عرقي وكارثة إنسانية، لم نر لها مثيلاً ربما في تاريخنا الممتد من الكوارث، اللهم إلا في دخول التتار إلى بغداد والحملات الصليبية.. ربما. للأمانة فإن أعداداً كثيرة من الناس متعاطفون مستاؤون مما يحدث، لأسبابٍ دينية، أو إنسانية أو كليهما لا يهم. يعبرون عن سخطهم بالحديث والثرثرة، في الفضاء العام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي فقط، لكن شيئاً لا يحدث، نحن نتابع يومياً، بالصوت والصورة، وقتياً، الإبادة والقتل والمجاعة التي تحصد الجميع، لكننا لا نرى الشوارع تموج بالمظاهرات، وباستثناء النظام الأردني الذي ربما يتعرض للضغط بسبب تركيبته السكانية، فإننا لا نرى أي نظامٍ آخر اهتز على الرغم من تقاعسهم البين. ما هذا الموات وما هذه البلادة؟ يتساءل كثيرٌ منا، وكيف وصلنا إليهما؟ أزعم أن الإجابة على هذا السؤال قادرةٌ على استغراق ما تبقى من عمري، ناهيك عما تثيره من جدلٍ بين المدارس والفرقاء الفكريين، إلا أن الشاهد أن الجمهورين المصري والعربي يعيشان حالة موات فعلياً. لقد أرهقتها الأنظمة ورسخت فقهاً جديداً وخاصاً بالأولويات، يغلب المصلحة والحل الفرديين.

عن تشوهاتٍ نفسيةٍ عميقة ورثتها الشعوب ثم أضافت لها أنظمة ما بعد الاستقلال ما أضافت (خاصةً مع فشل موسم الثورات) يصدر الجمهور العربي. ولدوا في الهزيمة وفيها يعيشون ومات كثيرون منهم فيها وسيلحقهم كثيرون، وقد فلسفوا حياتهم ورؤيتهم للوجود الإنساني ومنظومتهم القيمية من منطلق هذه الهزيمة،

يصعب على الإنسان أن يعيش ويتأقلم مع حياته مقتنعاً بأنه سيئ، أو شرير، أو رديء ناهيك من أن يكون خذل الحق وقرابته ودمه، لذا فإن الناس في بلداننا قد شيدوا فلسفةً متكاملة تمجد حكمة التجاهل و»التطنيش» والأخطر هو أننا دائماً ما نحمل الضحايا والمظلومين المسؤولية وتجد كثيراً يجدون الأعذار للحكام المعتدين الظلمة، فتسمع أقوالاً من عينة: لا بد أنهم أمسكوا عليه أو عليها شيئاً، وإلا ما حُبس أو حُبست، لا يمكن أن يكون سُجن لمجرد أنه عبر عن رأيه هنا، أو هناك، لا بد أن هناك شيئاً آخر. وهم يعلمون تماماً مقدرة النظام الفائقة على التلفيق؛ في غزة لا يصبح السابع من أكتوبر انتفاضةً مشروعة أو مفهومة من حيث المبدأ لشعبٍ سُلبت أرضه وكرامته، يعيش في أكبر سجنٍ مفتوح، وما تفعله إسرائيل جريمة بشعة وصمت الأنظمة العربية، بل تواطؤها عاراً وجريمة ستلاحقها إلى الأبد، بل تصبح مسؤولية حماس والشعب الذي لم يقبل بعيشة الذل وقن الدجاج، الذي حُصر فيه والسيسي الذي يساعد إسرائيل في إحكام الحصار الخانق على أهلنا، واقترح ـ لا فض فوه ـ التهجير إلى صحراء النقب حكيماً محنكاً.

لقد آثر الناس أمام بطش الأنظمة ورداءة الأوضاع في بعض البلدان، السلامة (أو ما يتصورونها كذلك) واختاروا الصمت والتجاهل حتى أصبح طبعاً، ومع مضي الوقت لم يعودوا يأبهون، أو يتابعون فألحقوا بالصمت، الجهل والعمى الاختياريين. هم يتصورون أنهم بذلك صاروا إما مجرد متفرجين أو محايدين، وأن ذلك يعفيهم من المسؤولية (علماً بأن الفقه الإسلامي فيه مجالٌ متسع لـ»فروض» العين ومنها الدفاع عن الأرض الإسلامية والعرض، أي أن هذا ليس بعيداً ولا وارداً على ثقافتنا أو أحد أهم روافدها)، فهل هذا صحيح؟ في يقيني أن الإجابة قطعاً بالنفي. دون أن يدركوا فهم يقومون ويشاركون في جريمة صمت. لم أقل جرائم، بل هي جريمةٌ واحدة من منطلقٍ فكريٍ ونفسيٍ واحد بتجلياتٍ شتى. ما لا يدركونه أيضاً أن الإذعان بدعوى الحكمة والخوف من الفقر وازدياد الأمور سوءاً هو على العكس تماماً ما يزيد من شهية الطغاة وجشعهم للمزيد من الاستباحة ويمهد الطريق للتدهور، فهم لا يجرمون في حق الضحايا، بل يعدون أنفسهم ليصبحوا الضحايا المستقبليين.

للأسف، أرى أننا قد وصلنا إلى مرحلة لن يفيق فيها الناس دون أن تصبح الكارثة عامةً ويلذع الألم والفقدان الجميع، فهناك دينٌ متراكم لا بد أن يدفع، وهم يذكرونني بجحا الذي سكت على المسخرة المقتربة منه في بلدهم، وتجاهلها على الرغم من تحذير الناس حتى وصلت إلى حيث لم يعد ذلك ممكناً.

كاتب مصري