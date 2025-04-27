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المشتبه به في السطو المسلح على كيم كارداشيان يعتزم تحمّل مسؤوليته أثناء المحاكمة بباريس  

منذ 44 دقيقة

كارداشيان في متحف الأكاديمية للأفلام المتحركة في لوس أنجلوس. 19 أكتوبر 2024. رويترز

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باريس: قال أحد المشتبه بهم في جريمة السطو المسلح على نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان إنه يعتزم تحمّل المسؤولية عن الدور الذي قام به في عملية السرقة الشهيرة التي وقعت في عام 2016، وإنه سيعتذر أمام المحكمة، مع بدء المحاكمة اليوم الإثنين في باريس.

ويشار إلى أن المدعو يونس عباس (71 عاماً)، الذي أقرّ علناً بمشاركته في جريمة السرقة، هو واحد من بين 10 مشتبه بهم يواجهون تهما تشمل السطو المسلح والخطف.

وقال عباس لوكالة أنباء “أسوشيتد برس”: “سأعتذر… أعني ذلك بكل صدق”.

ومن المتوقع أن تدلي كارداشيان (44 عاماً) بشهادتها بصورة شخصية في المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر حتى 23 من مايو/أيار المقبل.

ونفى معظم المشتبه بهم تورطهم في الحادث، باستثناء عباس ورجل آخر تم العثور على حمضه النووي (دي. إن. إيه) هو وعباس في مكان الحادث.

(أ ب)

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