المشتبه به في هجوم كولورادو يمثل أمام محكمة أمريكية

ولاية كولورادو- الولايات المتحدة: توجه محكمة في ولاية كولورادو اليوم الخميس اتهاما رسميا إلى المتهم بإضرام النار في مسيرة بالولاية نظمها أشخاص أرادوا التوعية بقضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ويقول ممثلو الادعاء العام في الولاية إن محمد سليمان (45 عاما) يواجه عقوبة السجن 400 عام تقريبا بتهم الشروع في القتل وغيرها من التهم.

وقال ممثلو الادعاء أمس الأربعاء إن عدد المصابين في الهجوم ارتفع إلى 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و88 عاما. وأصيب كلب أيضا.

ويواجه سليمان أيضا اتهامات اتحادية بجرائم الكراهية التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة اتحادية غدا الجمعة.

ولم يرد مكتب محامي الدفاع العام في مقاطعة بولدر، المدرج في وثائق المحكمة على أنه يمثل سليمان، على طلب للتعليق.

ويقول الادعاء العام إن سليمان، وهو مواطن مصري، ألقى يوم الأحد زجاجات حارقة وهتف “فلسطين حرة” على أشخاص مشاركين في فعالية نظمتها منظمة (ران فور ذير لايفز) التي تهدف للفت الانتباه إلى الأسرى المحتجزين خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في 2023.

ودخل سليمان الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في 2022 وعاش في الآونة الأخيرة في كولورادو سبرينجز. ويقول المسؤولون الاتحاديون إنه تجاوز مدة التأشيرة السياحية وانتهت صلاحية تصريح العمل الخاص به وإنه مقيم إقامة غير قانونية.

واحتجزت السلطات عائلته، بما في ذلك زوجته ومراهقان وثلاثة أطفال، يوم الثلاثاء وقد ترحلهم على الرغم من أن قاض اتحادي منع أمس الأربعاء ترحيلهم الفوري.

وهذا الهجوم هو أحدث أعمال العنف التي تستهدف الأمريكيين اليهود وسط تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. ويأتي في أعقاب إطلاق نار أدى إلى مقتل اثنين من مساعدي السفارة الإسرائيلية وقع خارج المتحف اليهودي في واشنطن الشهر الماضي.

(وكالات)