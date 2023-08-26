المشهد المتوقع للمسلسلات في موسم رمضان 2024 في مصر: منافسة مرتقبة وموضوعات متنوعة

القاهرة ـ «القدس العربي»: تنطلق كل عام موجة جديدة من الإثارة والترقب بموسم دراما رمضان في مصر، حيث يتسابق الفنانون والمخرجون لتقديم أعمال متميزة لجذب الجمهور، ورغم أن الشهر الكريم تبقى عليه أكثر من خمسة أشهر، إلا أن ملامح خريطة الماراثون الدرامي الرمضاني بدأت ملامحها تتضح.

حيث تعاقد الفنان حمادة هلال، على بطولة الجزء الرابع من مسلسل «المداح» وكان الفنان حمادة هلال، قد قدم مسلسل «المداح 3» في رمضان 2023 تحت عنوان «أسطورة العشق» وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: رانيا فريد شوقي، يسرا اللوزي، حنان سليمان، هبة مجدي، تامر شلتوت، خالد زكي، خالد سرحان، محمد رياض، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك ياسر جلال بمسلسل «ألف ليلة وليلة» من إنتاج شركتي ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين ومن المقرر إعلان اسمائهم خلال الأسابيع المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال في رمضان الماضي، مسلسل «علاقة مشروعة» من 15 حلقة، وشارك في بطولته مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودي مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

مسلسل «الراكون» يتصدر قائمة المسلسلات المتوقعة وهو من بطولة النجم يوسف الشريف، وتأليف إنجي علاء، وإخراج ماندو العدل، تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض، وهو العمل الثالث الذي يجمعه مع زوجته إنجي علاء كمؤلفة، حيث اجتمعا للمرة الأولى خلال مسلسل «لعبة إبليس» الذي قدمه عام 2015 وكتبت هي السيناريو والحوار للعمل، وشارك في بطولة المسلسل شيري عادل، فريال يوسف، محمد رياض، تميم عبده، هبة مجدي، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج شريف إسماعيل.

والعمل الثاني الذي جمعهما هو مسلسل «كوفيد 25» وهو آخر الأعمال التي قدمها يوسف الشريف في الدراما، وعرض في رمضان عام 2021.

وشارك في بطولة مسلسل «كوفيد 25» كل من أحمد صلاح حسني، أينت عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل «الحشاشين»

أما مسلسل «الحشاشين» فكان مقررا عرضه في رمضان 2023 وبدأ تصويره بالفعل العام الماضي، ولكن نظرا لضخامة الإنتاج تأجل عرضه لرمضان 2024 والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ونيقولا معوض، وأحمد عيد، وإسلام جمال، وميرنا نور الدين، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وكان كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل «الحشاشين» المأخوذ من أحداث حقيقية ليكون أول الأعمال التي تحجز مكانها في دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم في البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: «اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح».

وكلمة «الحشاشين» تُرجمت في اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها في مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة.

مسلسل «بطن الحوت» أيضا كان مقررا عرضه في 2023 ولكنه توقف لأسباب إنتاجية، واستأنف الفنان محمد فراج تصوير المسلسل، ليكون جاهرزا للعرض في المارثون الرمضاني المقبل.

ويضم مسلسل «بطن الحوت» مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبد الرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد وفيق وآخرون، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

ومن المسلسلات التي كان مقررا أن تعرض في رمضان 2023 مسلسل «الجبل» الذي يجمع في بطولته أحمد السقا وعمرو يوسف، ومن إخراج أحمد سلامة.

وتشارك مي عمر في السباق، بمسلسل «نعمة الأفوكاتو» من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، ومن إخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ومحمود غريب.

والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة، التي تعمل محامية ولكن تمر حياتها بالعديد من الأزمات.

أما مسلسل «محارب» فهو بطولة حسن الرداد، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته كريم عفيفي، وأيتن عامر، وماجد المصري، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، ونور محمود.

من المسلسلات المقرر عرضها أيضا في السباق الرمضاني المقبل، مسلسل «قصة مدينة» الذي يجمع في بطولته بين محمد ممدوح، وأحمد أمين، وركين سعد، وأحمد داش، ومايان السيد، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، المسلسل يتناول قضايا اجتماعية هامة.