المصائب تنهال على تشافي قبل كلاسيكو ريال مدريد

لندن- “القدس العربي”: بدأت الأرض تهتز تحت أقدام المدير الفني لنادي برشلونة تشافي هيرنانديز، مع تفشي لعنة الانتكاسات في غرفة خلع الملابس بصورة مفزعة وغير مسبوقة منذ فترة طويلة، وذلك قبل أسبوعين من مواجهة الغريم الأزلي ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض، المقررة يوم 28 أكتوبر / تشرين الجاري على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” لحساب الأسبوع الحادي عشر للدوري الإسباني.

وكانت صحيفة “سبورت” المحسوبة على البلوغرانا، قد أثارت القلق والمخاوف بين المشجعين، بعدما رصدت ما مجموعه 12 إصابة في صفوف الفريق الأول والرديف، وذلك قبل أن تأتي الأنباء التعيسة من معسكر المنتخب الإسباني، بانضمام لاعب الوسط الشاب غافي لمستشفى المصابين، بعد تعرضه لانتكاسة مفاجئة أثناء مشاركته في تدريب منتخب لا روخا، استعدادا لمواجهة منتخب القلوب الشجاعة الاسكتلندي في الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

من جانبها، أضافت إذاعة “كادينا سير” إلى الشعر بيتا، مؤكدة أن غافي لم يقوى على استكمال تدريبات يوم الثلاثاء، وبناء عليه تقلصت فرصه في خوض مباراة اسكتلندا، غير أنه سيخضع لفحوصات طبية في الساعات القليلة القادمة، لتشخيص الإصابة وتحديد موقفه إما بالاستمرار مع المنتخب على أمل أن يلحق بالمباراة الثانية في العطلة الدولية أمام النرويج لحساب نفس التصفيات، وإما يعود إلى ناديه لتلقي العلاج اللازم وتجهيزه لمباراة الكلاسيكو.

واتفقت جُل المصادر المقربة من النادي الكاتالوني، على أن قائمة المدرب تشافي لا تضم سوى 19 لاعبا في الوقت الراهن، وذلك بسبب تسونامي الإصابات التي عصفت باللاعبين في الآونة الأخيرة، في مقدمتهم كبير الهدافين روبرت ليفاندوفسكي، والثلاثي الأساسي بيدري وفرينكي دي يونغ ورافينيا، قبل أن يتفاقم الصداع بدخول المدافع الفرنسي جول كوندي والجناح الإسباني لامين يامال، قائمة المصابين والمشكوك في مشاركتهم أمام متصدر الليغا.

ووفقا للمصدر الأول، فإن المدرب تشافي سيكون محظوظا بما فيه الكفاية، حال استعاد 4 أو 5 لاعبين من كتيبة المصابين الأساسيين أمام الريال، باستثناء المدافع كوندي، الذي تأكد غيابه عن الكلاسيكو وعن الملاعب لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 5 أسابيع، بداعي الإصابة العضلية التي ألمت به أمام غرناطة، والتي خرج منها البرسا بتعادل بطعم الفوز بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين في أول نصف ساعة.

الجدير بالذكر، أنه بعد انتهاء عطلة الفيفا، سيخوض برشلونة مواجهة خارج التوقعات أمام أتلتيك بلباو ضمن منافسات أحد الأسبوع العاشر لليغا، ثم يستضيف شاختار دونيتسك الأوكراني منتصف الأسبوع في الجولة الثالثة لدوري الأبطال، في آخر احتكاك قبل الاصطدام بالغريم التقليدي الأبيض، الذي يحتل صدارة المسابقة في الوقت الراهن برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف جيرونا وثلاث نقاط عن حامل اللقب.