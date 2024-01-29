المصادقة على ترشيح فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية

موسكو: صادقت السلطات الروسية الاثنين على ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار/شهر مارس، وهو اقتراع من المتوقع أن يفوز فيه رئيس البلاد بعد أن تم حظر كافة أشكال المعارضة.

وقالت اللجنة الانتخابية المركزية على تلغرام “سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس”.

أعلن الرئيس الروسي الحالي البالغ 71 عاما والذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبا، في كانون الأول/ديسمبر، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في آذار/مارس 2024.

وتبدو الانتخابات مجرد إجراء شكلي، بعد أن تم قمع منتقدي الكرملين، وخاصة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عامين تقريبا.

ولا يزال المنافس بوريس ناديجدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسًا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.

(أ ف ب)