المصرية فاطمة محروس تتوج بفضية رفع الأثقال في الدورة البارالمبية- (فيديو)

القاهرة:توجت فاطمة محروس لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بفضية وزن 67 كيلوغراما، بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

ونجحت فاطمة في رفع ثقل 130 كيلوجراما في المحاولة الأولى، وفي الثانية رفعت ثقل 134 كيلوجراما، وفي المحاولة الثالثة رفعت 139 كيلوغراما.

بطلة مصر #فاطمة_محروس اللي عندها 24 سنة ودي تاني مشاركة ليها في البارالمبياد.. رفعت وزن أسطوري وجابت ميدالية فضية تاريخية 🥈❤️🇪🇬#TheGlocal | #ذا_جلوكال | #ParisParalympics pic.twitter.com/xCw1RiuSjg — The Glocal (@TheGlocal) September 6, 2024

وبذلك ترفع مصر رصيدها عند 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، حيث توج محمد المنياوي ورحاب رضوان بذهبيتي رفع الأثقال، وفضية فاطمة محروس في رفع الأثقال، وبرونزية الكرة الطائرة جلوس.

(د ب أ)