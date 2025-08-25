المصرية ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مبكرا

نيويورك: ودعت المصرية ميار شريف، المصنفة 102 عالميا، الاثنين، منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول، بخسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة عالميا، بمجموعتين دون رد.

وحسمت بيغولا، البالغة من العمر 31 عاما، المواجهة بسهولة في زمن قدره ساعة و15 دقيقة، بواقع (6-0، و6-4)، لتواجه في الدور الثاني من البطولة التي تعد آخر البطولات الأربع الكبرى، الروسية آنا بلينكوفا، التي تغلبت على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، بمجموعتين دون رد.

في الوقت نفسه، حققت الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الثامنة عالميا، تأهلا صعبا للدور الثاني بتغلبها على الأسترالية ديستاني أيافا، المصنفة 166 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع (6-2، و7-6).

وفي منافسات الرجال، حقق الفرنسي بنيامين بونزي، المصنف 51 عالميا، أولى مفاجآت البطولة بإقصاء الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 13 عالميا، بالفوز بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع (6-3، و7-5، و6-7، و0-6، و6-4) في 3 ساعات و44 دقيقة.

وتخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السابع عالميا، منافسه الأمريكي ليرنر تين، المصنف 50 عالميا، بثلاث مجموعات نظيفة بواقع (6-1، و7-6، و6-2) في ساعتين و25 دقيقة.

ويواجه ديوكوفيتش، الفائز بلقب البطولة 4 مرات، في الدور الثاني الأمريكي زاشاري سفادا، والذي تغلب بدوره على المجري زسومبور بيروس بنتيجة (6-4) و(6-2) و(7-5).

(الأناضول)