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المصري عمر مرموش يحصل على جائزة أفضل هدف بالدوري الإنكليزي- (فيديو)

منذ 35 دقيقة

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إسطنبول: أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم “البريميرليغ”، السبت، فوز الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بجائزة “غينيس” لأفضل هدف في الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وسجل اللاعب المصري هدف فريقه الأول في مرمى بورنموث في الجولة 37 من مسابقة الدوري على ملعب “الاتحاد”، بعد أن استلم الكرة بعد خط المنتصف مباشرة، وانطلق نحو منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية ومقوسة من مسافة 30 ياردة استقرت في الزاوية العليا للمرمى.

وأصبح مرموش بهذا التتويج أول لاعب بفريق مانشستر سيتي يحصل على الجائزة التي انطلقت في موسم 2016-17، وفاز بها 8 لاعبين فقط.

وتفوق هدف مرموش على بقية أهداف منافسيه الآخرين، كول بالمر ونيكولاس جاكسون (تشيلسي)، جون دوران (أستون فيلا سابقا والنصر السعودي حاليا)، هاري ويلسون (فولهام)، ألكسندر إيساك (نيوكاسل)، ديفيد بروكس (بورنموث)، كاورو ميتوما وكارلوس باليبا (برايتون)، وينس كاجوستي (إبسويتش تاون).

وكان مرموش قد انضم إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت، ويعد هدفه ضد بورنموث هو الثامن والأخير له مع الفريق في موسم المنقضي، ليختتم بداية قوية ومبشرة في مشواره الجديد بمدينة مانشستر.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، مع الفريق صاحب القميص السماوي إجمالي 22 مباراة في جميع المسابقات، بواقع 15 في الدوري الإنكليزي، و4 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

(الأناضول)

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